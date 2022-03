Delia Duran, retroscena su Alex Belli: “Avrebbe vinto il Gf Vip”/ “Ma certi errori…”

Delia Duran può dormire sonni tranquilli fino al 14 marzo, giorno della finalissima del Grande Fratello Vip 2021 quando sfiderà gli altri finalisti sperando di portare a casa la vittoria. Vittoria che, secondo la modella venezuelana, Alex Belli avrebbe portato senza problemi a casa se, durante il suo percorso, non avesse commesso degli errori che il pubblico non avrebbe perdonato. A svelarlo è stata proprio Delia che, al termine della quarantaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 si è ritrovata ad affrontare un lungo discorso con Davide Silvestri a cui ha parlato proprio di Alex.

“Quando io venivo qui in casa o in studio a dire ‘fai un po’ di meno’ era per dargli dei segnali, ma per lui, per la sua posizione. Ero arrabbiata per come usciva anche fuori. Si è perso, avrebbe vinto il programma è verissimo. Invece facendo così ha fatto male al suo posizionamento. Ha perso questo binario perché è fatto in questa maniera come tanti uomini… Non è che io ero soltanto arrabbiata per me, quanto per lui che sbandava e non faceva bene a se stesso. Ad Alex ho detto ‘era meglio che tu andavi al GF da single“, ha detto Delia.

Delia Duran e i complimenti a Davide Silvestri

Delia Duran, tuttavia, si è anche complimentata con Davide Silvestri per la sua capacità di non cedere al fascino femminile ed essere sempre profondamente rispettoso nei confronti della fidanzata. Un atteggiamento, secondo la modella, rarissimo negli uomini. “Alex è molto debole con le donne. Sul lato della fisicità è debole, io sono un po’ più forte. Gli uomini sono più deboli delle donne sui tradimenti”, ha spiegato la modella venezuelana.

“Da sei mesi sei qui dentro e non cadi mai in tentazione. Non hai mai ceduto e quasi nessun uomo farebbe come te. Fidati che sei un uomo rarissimo. Tu Davide invece sei raro”, ha concluso Delia come riporta Biccy.

