Grande Fratello Vip 2021/ Davide Silvestri: pace fatta con Clarissa e Lulù Selassiè

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e news 6 ottobre

Dopo l’ultima, infuocata puntata, nella casa del Grande Fratello Vip 2021 Se è tornata una pace apparente grazie ad un confronto chiarificatore avvenuto prima tra Davide Silvestri e Lulù Selassiè e, in seguito, tra l’attore e Clarissa. Negli scorsi giorni, tra le sorelle Selassiè e Davide Silvestri c’erano state diverse incomprensioni che avevano portato Clarissa e Lulù a rivolgere parole offensive nei confronti di Davide che, nel corso della puntata di lunedì 4 ottobre, ha deciso di nominarle. Il giorno successivo, però, i tre protagonisti della vicenda, hanno deciso di parlarsi con sincerità e giungere ad un armistizio.

Lulù, per prima, ha chiesto scusa a Davide Silvestri per alcuni insulti che gli ha rivolto. Davide si è detto felice delle scuse ricevute e ha poi esortato la Selassiè a parlargli direttamente in presenza di qualsiasi problema e, soprattutto, a non lasciarsi trascinare dalla massa seguendo un proprio pensiero. La stessa posizione è stata poi espressa da Davide a Clarissa la quale, a sua volta, esattamente come la sorella, ha chiesto scusa all’attore che ha accettato di mettere un punto alla vicenda.

Se Davide Silvestri, Clarissa e Lulù Selassiè sono riusciti a trovare un punto d’incontro, lo stesso non è accaduto tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan, protagoniste di una discussione in diretta durante la puntata condotta da Alfonso Signorini. Miriana ha raccontato di aver instaurato un rapporto con quasi tutte le donne della casa, ma di non riuscire neanche a parlare con Raffaella Fico. Inoltre, Miriana ha sottolineato come la presenza di Raffaella le impedisca d’instaurare un legame vero anche con Francesca Cipriani.

Parole che non sono piaciute alla Fico la quale ha puntualizzato di non impedire nulla a Francesca Cipriani. Il giorno successivo, Jo Squillo ha provato a favorire un chiarimento tra le due le quali, tuttavia, sono ancora distanti anni luce. La sensazione è che ci sia un’antipatia a pelle. Sarà davvero così?



