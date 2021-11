Delia Gualtiero e Beatrice Niederwieser, ex e moglie Red Canzian/ “Eravamo amici…”

Delia Gualtiero prima moglie Red Canzian: uniti dall’amore e dalla musica, ma poi…

Red Canzian, ospite della puntata di Verissimo in onda oggi, domenica 7 novembre, oltre ad aver costruito una brillante carriera, ha anche avuto una vita privata ricca d’amore. Red Canzian si è sposato una prima volta con Delia Gualtiero da cui ha avuto una figlia, Chiara, a cui è profondamente legato. Red Canzian e Delia Gualtiero erano uniti non solo dall’amore, ma anche dalla passione per la musica. Il loro matrimonio, tuttavia, è finito nel 1992.

Dopo la fine della relazione con la moglie, l’amore torna a bussare alla porta di Red Canzian. Dopo anni di amicizia, infatti, l’ex componente dei Pooh si innamorata di Beatrice Niederwieser che era già mamma di Philipp che oggi è unbatterista e compositore che ha collaborato con grandi nomi della musica come Pino Daniele, Patty Pravo e Michele Zarrillo e lo stesso Red con cui ha un rapporto davvero speciale.

Beatrice Niederwieser, moglie Red Canzian: come è nato il loro amore

Prima d’innamorarsi, fidanzarsi e sposarsi, Beatrice Niederwieser e Red Canzian sono stati prima amici. Dall’amicizia, giorno dopo giorno, è nato l’amore che li ha portati a pronunciare il fatidico sì. “È stato progressivo. Essendo entrambi impegnati e amici tra noi l’abbiamo capito poco a poco. Poi comprendi che faresti più male alla persona che hai accanto rimanendoci insieme che separandoti. Anche perché il sentimento era davvero forte per lei…”, ha raccontato l’artista lo scorso aprile a Oggi è un altro giorno.

Il matrimonio dura da ormai vent’anni, ma l’amore è nato diverso tempo prima. “Abbiamo festeggiato 20 anni di matrimonio il 9 luglio ma stavamo insieme già da 8 e ci conoscevamo da altri 10. È una vita che ci conosciamo”, ha raccontato Canzian lo scorso anno a Pierluigi Diaco nel salotto di “Io e te”. Un amore importante, dunque, che dona serenità e stabilità a Canzian.



