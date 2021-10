Red Canzian a Scherzi a Parte/ Libro fake della figlia Chiara “Mio papà a letto con…”

Red Canzian, bassista dei Pooh, è stato vittima di uno scherzo della trasmissione televisiva “Scherzi a Parte”, in onda su Canale 5 e condotta da Enrico Papi. Il “prank”, che ha registrato la complicità della figlia, Chiara Canzian, del marito di quest’ultima e del loro avvocato, era imperniato sull’imminente pubblicazione di un falso libro contenente rivelazioni incredibili (e totalmente inventate) circa il passato del musicista, raccontate direttamente dalla voce della figlia.

Proprio quest’ultima ha effettuato una telefonata al padre, preannunciandogli l’esistenza di un problema e chiedendogli di raggiungerla da solo a casa sua. Una volta giunto sul posto, Red scopre l’amara verità: “Volevo fare una cosa bella, un omaggio a te, al nostro rapporto, al nostro amore, a come ti vedo io da figlia. Doveva essere una roba bella, ma è successo un casino. Ho conosciuto questo ghostwriter che mi ha proposto questo libro. È stato fatto, ma lui ha inserito a mia insaputa delle parti gravissime che ci rovinano, rovinano la tua reputazione e la mia reputazione come figlia. Robe imbarazzanti! Non so cosa fare per bloccarlo, perché questo esce lunedì e io ho firmato il contratto”.

RED CANZIAN A SCHERZI A PARTE: IL LIBRO CHOC

Ma quali sono queste frasi terribili contenute nel libro? Eccone alcune: “Stare con lui era come avere il genio della lampada sempre vicino. Inizialmente mi sentivo a disagio, ma lui ha sempre cercato di farmi capire che esiste la fortuna nella vita e la nostra si chiama ‘denaro'”. Oppure: “Forse peccavamo un po’ riguardo l’umiltà, ma mio padre continuava a sostenere che se uno ha i soldi non deve avere paura di dimostrarlo mai!”.

E via discorrendo, con rivelazioni veramente forti: “Mio papà è convinto che gli alieni esistano e vadano pazzi per le sue canzoni”, “dice a tutti che è un vegano, ma alleva un tacchino per Natale”, “una volta abbiamo investito una signora fuori dal supermercato, ma mio papà ha tirato dritto”, “mio papà è stato beccato a letto con tutte e due, Bea e mia madre”. È seguito quindi l’incontro chiarificatore con lo scrittore, durante il quale Red ha provato a mantenere la sua proverbiale calma, fino a quando Chiara lo ha preso in disparte dicendogli di essere pronta a dare 20mila euro a quell’uomo per impedire l’uscita del libro. Red ha categoricamente respinto questa opzione e soltanto in quel momento gli è stato svelato che si trattava di uno scherzo.

