Delitti ai Caraibi: anticipazioni puntata 25 luglio, in onda su Rete 4/ Trama e cast

Delitti ai Caraibi: in onda questa sera, 25 luglio su Rete 4

Delitti ai Caraibi è una serie investigativa che andrà in onda questa sera, martedì 25 luglio, su Rete 4. Non del tutto estranea all’Italia, infatti, è conosciuta anche con il nome di Deadly Tropics, trasmessa su Fox Crime e Sky Investigation (dunque anche in streaming su Now Tv). La trama centrale della serie ricorda molto quella di Delitti in Paradiso.

A differenza della prima però, questa è ambientata sull’isola delle Piccole Antille ai Caraibi di Martinica in cui si trasferisce una detective proveniente dalla Francia. Sarà lei ad indagare sugli strani casi che circondano i bellissimi scenari caraibici, e lo farà insieme a un’altra donna. La comandante Melissa Saint-Rose, trasferitasi a Fort-de-France con le figlie, dovrà lavorare a stretto contatto con il capitano Gaëlle Crivelli. Tra le due donne c’è una discreta rivalità, ma la loro collaborazione si rivela preziosa alle indagini…

Delitti ai Caraibi: anticipazioni puntata del 25 luglio

La serie andrà in onda con gli episodi 7 e 8. L’episodio 7, che si intitola Bambola assassina, si incentra sul misterioso delitto di una donna ritrovata ai piedi del fico maledetto, un albero chiamato così dagli isolani del luogo. Inoltre, ciò che complica il compito di Melissa e Gaëlle sarà la scomparsa improvvisa della figlia della vittima.

L’episodio 8 episodio intitolato Scomode verità, sconvolgerà del tutto il capitano che udirà degli spari durante una festa sulla spiaggia. Il rumore proviene da una barca alla deriva, Gaëlle si precipita subito sull’imbarcazione per comprendere cosa sia successo ma…

Delitti ai Caraibi: cast della serie tv a tema investigazione

Creato dalla mente di Eric Eider, Ivan Pietre e Thierry Sorel, la serie a tema investigativo ha come protagoniste due donne: Melissa Sainte-Rose, interpretata da Sonia Rolland e Gaëlle Crivelli interpretata da Beatrice de la Boulate. La fiction, però, presenta un numeroso cast, ecco alcuni nomi:

Sonia Rolland è Melissa Sainte-Rose

Beatrice de la Boulate è Gaëlle Crivelli

Julien Beramis è il tentente Aurelien Charley

Stephan Wojtowicz è Alain Etcheverry

Valentin Papoudof è il medico legale Dorian

Antoinette Giret è Chloe figlia di Melissa

Benjamin Douba-Paris è Lucas, figlio di melissa

Remi Pedevilla è Christopher Delval amante di Melissa

Paul Lefevre è Lionel Alzan ex compagno di Gaëlle Crivelli

