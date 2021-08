Delitti in Paradiso 10/ Anticipazioni episodio oggi 15 agosto: chi ha ucciso Marsden?

Delitti in Paradiso 10, anticipazioni episodio oggi 15 agosto

Continua la programmazione di Delitti in Paradiso 10 nonostante il Ferragosto. La serie continua ad andare avanti con il successo delle ultime puntate ma Rai2 ha deciso di tirare il freno a mano e mandare in onda oggi, 15 agosto, un singolo episodio dal titolo Addio al celibato in cui Parker dovrà occuparsi di un nuovo caso.

Ad ottenere l’attenzione del protagonista è un uomo, Skip Marsden, uno skipper che viene ritrovato cadavere su una spiaggia. All’arrivo sulla scena del crimine non solo Marsden viene trovato con un arpione piantato in pieno petto ma anche la sua barca risulta ormeggiata a 11 miglia circa dalla spiaggia e a bordo ci sono ben quattro persone, forse un po’ troppo ubriache per capire quello che è successo davvero.

Delitti in Paradiso 10: chi ha ucciso Marsden?

Prende il via da qui il nuovo episodio di Delitti in Paradiso 10 in onda oggi, 15 agosto, su Rai2 con Parker pronto a scoprire la verità. Skip Marsden viene trovato con il suo tender su una spiaggia e i 4 a bordo stavano festeggiando un addio al celibato di un giovane visconte viziato. Parker (interpretato da Ralf Little) e Cassell (Josephine Jobert) insieme al loro team dovranno mettere insieme i pezzi iniziando dal capire come abbia fatto Marsden ad arrivare sulla spiaggia.

La sua barca è ormeggiata lontano dalla spiaggia, il suo GPS confermerà che il mezzo non si è mai spostato da lì e le indagini riveleranno che il suo gommone era fuori uso. Ciliegina sulla torta sarà il risultato dell’autopsia, quando il medico legale rivelerà che nella bocca della vittima sono stati ritrovati peli del suo cane morto due mesi fa. Qual è il segreto che lo ha portato alla morte? La risposta arriverà solo con il singolo episodio in onda questa sera su Rai2.

