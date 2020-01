Demet Ozdemir è la fidanzata di Can Yaman?/ Nessuna conferma, ma i fan…

Can Yaman ha una fidanzata? Il cuore dell’attore turco, diventato famoso in Italia per aver interpretato Ferit, il ricco imprenditore protagonista della soap opera Bitter Sweet – Infgredienti d’amore, batte per la bellissima Demet Ozdemir? Sul profilo Instagram dell’attore, ci sono numerose foto in cui appare in compagnia della 27enne attrice, sua partner nella serie Erkenci Kuş. Anche sul profilo dell’attrice ci sono foto in cui appare l’affascinante Can Yaman, ma si tratta di scatti tratti dalla serie tv di cui sono stati protagonisti. Non c’è nulla, infatti, che faccia pensare ad una storia d’amore tra i due anche se i fans continuano a sperare di vederli innamorati nella vita vera. Can Yaman e la bellissima Demet Ozdemir, inoltre, non hanno mai confermato nè smentito i rumors sulla loro vita privata contribuendo ad alimentare il gossip scherzando con la stampa.

Can Yaman è single? Nessuna conferma su una fidanzata

Le fans italiane di Can Yaman possono continuare a sperare di poter conquistare il suo cuore. A parte qualche foto con la collega Demet Ozdemir, infatti, sul profilo Instagram dell’attore turco non c’è traccia di una donna al suo fianco. Affascinante e con un fisico prestante, Can Yaman è considerato uno degli attori più belli dell’ultimo periodo. Nonostante sia molto corteggiato, tuttavia, l’attore, per il momento, non sembrerebbe intenzionato ad aprire il suo cuore all’amore. Pieno di impegni professionali, dunque, Can Yaman non ha tempo per l’amore? Dopo l’importante storia vissuta con la modella turca Bestemsu Ozdemir, l’attore, per il momento, sembrerebbe ufficialmente single. Sarà davvero così o ospite di C’è posta per te, Yaman svelerà la verità sulla sua vita privata a Maria De Filippi?





© RIPRODUZIONE RISERVATA