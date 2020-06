DEMET OZDEMIR FIDANZATA CON CAN YAMAN?/ Dopo la storia con Seckin Ozdemir…

Pubblicità

Nessun fidanzamento tra Demet Ozdemir e Can Yaman, i due bellissimi protagonisti della nuova serie di canale 5 “Daydreamer – le ali del sogno“. L’intesa nata sul set tra i due attori ha spinto molti fans a credere che ci fosse un vero sentimento a legarli, ma così non è. Tra i due colleghi c’è solo stima e affetto professionale che, con il tempo si è trasformato in affetto sincero. Tra Demet e Can Yaman, infatti, è nato un rapporto d’amicizia che, per il momento, non si è trasformato in amore. L’attrice, probabilmente, non avrà voglia di legarsi ad un nuovo collega dopo la fine della storia con il collega Seckin Ozdemir. I due si sono lasciati nel 2018 cancellando ogni traccia della relazione dai rispettivi profili social. I rumors su un presunto flirt con Can Yaman, tuttavia, continuano. I due attori smentiranno ancora? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Pubblicità

Demet Ozdemir e Can Yaman: “siamo solo amici”

Demet Ozdemir è la protagonista femminile di “Daydreamer – le ali del sogno“, la nuova serie turca in arrivo su Canale 5. Accanto alla giovanissima attrice il pubblico italiano ritroverà l’attore sex symbol Can Yaman pronto a far sognare milioni di telespettatrici nell’estate 2020. La serie, ambientata in Turchia, racconta la storia di Can Divit (Can Yaman) e della dolce Sanem Aydin. In realtà prima di recitare in questa nuova soap turca, la bellissima Demet ha raggiunto la popolarità grazie alla serie storica turca dal titolo Kurt Seyit ve Sura. In realtà il successo enorme arriva poco dopo con la fiction “Erkenci Kus” in cui recita accanto al bellissimo Can Yaman con cui si crea un fortissima complicità sul set. Una sintonia davvero speciale che spingono tantissimi giornali di gossip a parlare di un possibile flirt tra i due, che hanno prontamente smentito la notizia. Tra Can e Demet, infatti, c’è solo una grande amicizia.

Pubblicità

Demet Ozdemir fidanzato: non è Can Yaman

Nessuna storia d’amore tra Demet Ozdemir e Can Yaman. I due attori protagonisti della nuova soap “Daydreamer – le ali del sogno” hanno smentito categoricamente le voci di un possibile flirt. Sicuramente tra i due c’è una grande complicità visto che hanno condiviso il set della nuova soap turca “Erkenci Kus”. Lo stesso Can parlando della collega ha dichiarato: “È davvero molto spiritosa” precisando di essere stato molto fortunato a poter lavorare con una ragazza giovane e piena di energie. Sul set, infatti, Demet e Can hanno dimostrato di essere sulla stessa lunghezza d’onda dando così ai personaggi della soap una credibilità enorme. Riguardo alla vita sentimentale, la bella Demet è stata fidanzata fino a due anni fa con l’attore turco Seckin Ozdemir, ma la storia sarebbe naufragata per la gelosia verso il partner di scena Can Yaman. A chiarire una volta e per tutte la cosa è stata proprio l’attrice che ha dichiarato: “Siamo solo amici. Non ho tradito Seckim, ci abbiamo provato ma la nostra relazione non ha funzionato. Siamo stati molto impegnati e non riuscivamo a trovarci”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA