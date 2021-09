Denise Esposito, fidanzata D’Alessio/ I fan: “Tu e Gigi non abbiate paura di nulla”

Denise Esposito è la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio, il cantautore napoletano tra i protagonisti dei Seat Music Awards 2021 in programma su Rai1. La 28enne napoletano è la nuova compagna di D’Alessio, ma presto sarà anche mamma del quinto figlio dell’artista visto che la coppia è in dolce attesa. Un nuovo grande amore per D’Alessio dopo la fine della relazione con Anna Tatangelo. La coppia, dopo un iniziale periodo di conoscenza, hanno deciso di uscire alla scoperto e non sono mancate le critiche. La vita sentimentale del cantautore è stata spesso al centro del gossip, ma D’Alessio ha sempre seguito il suo cuore.

Anna Tatangelo sulla rottura con Gigi D'Alessio/ "Mi sono dovuta ricostruire"

Con Denise è scoppiata una grandissima passione, ma i due hanno intenzioni davvero molto serie visto che nei prossimi mesi diventeranno genitori. La giovane avvocatessa napoletana, infatti, è in dolce attesa e in questi giorni sui social ha mostrato una foto del pancione con tanto di emoticon a forma di peperoncino. Un chiarissimo riferimento al futuro nascituro che è molto atteso dalla coppia.

Denise Esposito mostra il pancino/ Gigi D'Alessio commenta: "I love You"

Denise Esposito, chi è la fidanzata di Gigi D’Alessio

La foto del pancione di Denise Esposito, la nuova compagna di Gigi D’Alessio, ha fatto letteralmente impazzire i fan del cantautore napoletano. Su Instagram in tantissimi le hanno inviato messaggi di affetto e sostegno esortandola a non pensare alle critiche. “Semplicemente meravigliosa. Tu e Gigi non abbiate paura di nulla. Non avete nulla da nascondere, l’amore è solo amore. E dare la vita è portarla dentro di sé, non c’è cosa più bella” sono le parole dei fan della nuova coppia. Ma chi è Denise Esposito?

Gigi D'Alessio/ Figlio in arrivo con Denise Esposito: le indiscrezioni sul nome del bambino

Denise ha 28 anni e viene da Napoli. La nuova fidanzata di Gigi D’Alessio non appartiene al mondo dello spettacolo visto che lavora come avvocato. Naturalmente la relazione con D’Alessio ha attirato l’attenzione dei media e del gossip, ma si presenta come una ragazza semplice, discreta e riservata. I due si sono conosciuti durante un’evento a Capri la scorsa estate. Da quel momento tra i due è scoppiata una grandissima passione che li ha spinti a conoscersi e poi innamorarsi. Per D’Alessio la nascita del figlio con Denise sarà il quinto dopo i tre figli nati dal matrimonio con Carmela Barbato e il figlio nato dalla lunga storia d’amore con Anna Tatangelo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA