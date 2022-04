Denise Esposito, fidanzata Gigi D’Alessio e figlio Francesco/ “Siamo molto felici”

Chi Denise Esposito?

Denise Esposito è la compagna di Gigi D’Alessio e madre del quinto figlio Francesco. Un grande amore quello nato tra il cantautore napoletano e la bellissima avvocatessa che da pochissimo sono diventati genitori del piccolo Francesco. Nonostante si conoscano da pochissimo tempo, la coppia ha già suggellato la loro storia con un figlio che li legherà per sempre. Si tratta di Francesco, il quinto figlio del cantautore nato a gennaio. “Francesco, benvenuto alla vita” ha scritto proprio il cantante di “Non dirgli mai” con tanto di emoticon a forma di cuore nel giorno della nascita del quinto figlio. Il piccolo Francesco è nato alle 15.14 del 24 gennaio 2022, pesa 3,24 chili ed è lungo 49,5 centimetri.

Gigi D'Alessio rompe il silenzio su LDA ad Amici 21 / "Faccio il tifo per te..."

L’inizio di una nuova vita per D’Alessio che, dopo la tormentata storia d’amore con Anna Tatangelo, ha ritrovato la serenità tra le braccia di Denise. Proprio l’artista napoletano pochi mesi prima della nascita di Francesco aveva confessato: “divento papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è un ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior”.

LDA, Amici 21/ Il Pop-Rock in duo con Luigi finisce a rischio: è polemica!

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: “viviamo insieme a Roma”

Gigi D’Alessio e Denise Esposito da pochissimi mesi hanno accolto il loro primo figlio Francesco. Una nascita che portato tanta gioia e serenità alla coppia che vive il proprio sentimento lontano da occhi indiscreti. In rarissime occasioni il cantante ha parlato della sua nuova vita, ma quando l’ha fatto ha speso parole davvero bellissime per la sua nuova compagna: “sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.

Anna Tatangelo, figlio di Gigi D’Alessio compie gli anni / La somiglianza con LDA...

Per D’Alessio, Francesco è il quinto figlio. Prima di lui ha avuto quattro figli con due donne diverse: Claudio, Ilaria e Luca (in arte LDA) nati dal matrimonio con Carmela Barbato e poi il piccolo Andrea nato dall’amore con Anna Tatangelo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA