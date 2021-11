Denise Esposito, fidanzata incinta Gigi D’Alessio/ “Lui è felice come un ragazzino”

Denise Esposito è la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio: la coppia è in dolce attesa di un bambino che dovrebbe nascere nei prossimi mesi. Stando ai calcoli del settimanale Diva e Donna, il quinto figlio del cantautore napoletano dovrebbe vedere la luce tra ottobre e novembre. Una gioia immensa per D’Alessio che, stando a quanto trapelato dal settimanale Di Più, sarebbe al settimo cielo. Una fonte vicino all’entourage dell’artista, infatti, si è lasciata scappare: “Gigi è felice come un ragazzino al primo amore” a tal punto che una volta saputo dell’arrivo di un altro figlio ha fatto un regalo pazzesco alla compagna: un anello di brillanti.

La nascita di un figlio è sempre una grande gioia non solo per i genitori, ma anche per i familiari. Proprio il primogenito dell’artista, Claudio D’Alessio, nato dal matrimonio con Carmela Barbato, ha dichiarato: “quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri”.

Denise Esposito, la fidanzata di Gigi D’Alessio è incinta: la reazione di Anna Tatangelo

La notizia della gravidanza di Denise Esposito, la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio, se da un lato ha regalato grande gioia all’artista dall’altro è stata come un fulmine a ciel sereno per la ex compagna Anna Tatangelo. La cantante, oggi anche conduttrice di successo, durante l’ultima intervista rilasciata a Verissimo ha comunicato di aver scoperto della gravidanza della nuova compagna di D’Alessio solo attraverso i giornali. “Lo abbiamo saputo dai giornali” – ha dichiarato la Tatangelo che dall’amore con Gigi D’Alessio ha avuto anche un figlio di nome Andrea.

Polemiche a parte, Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono pronti ad accogliere una nuova vita e c’è chi già ipotizza il nome del nascituro. Secondo le confidenze fatte da alcuni amici Gigi e Denise avrebbero già deciso per il nome del maschietto che dovrebbe chiamarsi Francesco!



