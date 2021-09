Denise Esposito mostra il pancino/ Gigi D’Alessio commenta: “I love You”

Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio, non si nasconde più. Dopo le foto dei paparazzi pubblicate dal settimanale Chi in cui Denise mostrava il dolce pancino, è arrivata la prima foto condivisa sui social dalla futura mamma. La Espositov, infatti, come potete vedere dalla foto qui in alto, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la prima foto in dolce attesa. Con una gonna e una maglia, Denise ha una mano sul pancino che ammira con amore. Una foto scattata, probabilmente, in un momento di relax che Denise ha deciso di regalare ai suoi followers.

Tantissimi i commenti e like e, tra i tanti, non poteva mancare quello di Gigi D’Alessio che, dopo l’addio ad Anna Tatangelo, ha ritrovato l’amore con lei. “I love you”, ha scritto il cantautore napoletano che diventerà padre per la quinta volta.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: nuovi amori per entrambi

Le strade di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono ormai separate anche se resteranno per sempre uniti. L’amore che li aveva portati a formare una coppia è finito, ma l’affetto resta. Entrambi, infatti, sono concentrati sul figlio Andrea anche se nuovi amori hanno fatto capolino nel loro cuore. Se Gigi D’Alessio si è tuffato nella sua storia con Denise con cui sta formando una famiglia, Anna procede lentamente con Livio Cori.

La coppia è ormai uscita allo scoperto pubblicando la prima foto insieme, ma la Tatangelo sta proteggendo la sua nuova relazione condividendo sui social soprattutto foto inerenti al suo lavoro. Dopo aver vissuto anni insieme, dunque, sia D’Alessio che la Tatangelo hanno voltato pagina.

