Anna Tatangelo e Livio Cori/ Amica coppia “Molti progetti insieme: lei serena, lui…”

Quella tra Anna Tatangelo e Livio Cori, non è una semplice avventura estiva. La storia d’amore di cui si vociferava già nei mesi scorsi, in questi ultimi giorni ha trovato piena conferma da parte dei diretti interessati che sono usciti allo scoperto pubblicando sui rispettivi profili social i loro primi selfie di coppia. Inoltre pare che siano già avvenute durante l’estate anche le presentazioni ufficiali nelle relative famiglie. La cantante di Sora ha potuto conoscere i genitori del rapper e quest’ultimo avrebbe avuto modo di conoscere Andrea, il figlio nato dalla relazione tra la Tatangelo e Gigi D’Alessio.

Una relazione dunque molto solida, quella tra i due artisti, legati anche dalla forte passione per la musica. A quanto pare, Anna e Livio avrebbero deciso di fare le cose sul serio ed a conferma di ciò giungono anche le parole dell’amica della coppia che, intervistata dal settimanale Di Più ha ammesso: “Anna crede molto nella storia con Livio, tanto che è andata in vacanza con lui in Puglia e ha portato pure suo figlio, segno che tra loro c’è completa armonia, infatti fanno molti progetti insieme”.

Dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha ritrovato il sorriso grazie a Livio Cori, che è riuscito a farle battere nuovamente il cuore. L’amica, intercettata dalla nota rivista, ha confermato: “Anna è serena, stare con Livio la fa stare bene”. La vicinanza al rapper, dunque, avrebbe rasserenato la Tatangelo che proprio nel suo ultimo album “AnnaZero” aveva affrontato spesso il tema della separazione e la fine di un amore.

Adesso la cantante di Sora ha deciso di voltare definitivamente pagina restando accanto a Livio Cori con il quale sembra essere particolarmente felice. Una storia ricca di progettualità. La scintilla tra i due giovani artisti sarebbe scoccata lo scorso marzo, in sala di registrazione, ma la coppia ha voluto attendere prima di rendere pubblico quello che appare un amore puro, bello e speciale. Di contro, anche l’ex di Anna, Gigi D’Alessio, ha ritrovato l’amore al fianco della 28enne Denise Esposito, studentessa di Giurisprudenza ed incinta del quinto figlio del cantante che secondo i beninformati si chiamerà Francesco.

