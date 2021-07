Denise Esposito, nuova fidanzata Gigi d’Alessio/ “Il loro è vero amore”

Chi è Denise Esposito?

Denise Esposito è la nuova fidanzata di Gigi d’Alessio. Oramai non ci sono più dubbi: il cantautore napoletano dopo la fine della storia d’amore con Anna Tatangelo ha un nuovo amore. Dopo una serie di indiscrezioni e gossip, la coppia è uscita allo scoperto pubblicando la prima foto ufficiale di coppia sui social; uno scatto che non è certo passato inosservato ai tantissimi fan dell’artista che dopo un periodo burrascoso sembrerebbe aver ritrovato la serenità tra le braccia di questa giovane fan. I due, stando a quanto trapelato, si sarebbero incontrati per la prima volta a Capri dopo un concerto dell’artista. Denise ha soli 28 anni ed è una grandissima fan di Gigi.

Sui social la coppia ha pubblicato uno scatto insieme in occasione del matrimonio di Lele Blade, un rapper napoletano che ha sposato la modella Maggie Suarez. Tra i tantissimi ospiti di questo matrimonio c’era anche Gigi d’Alessio che si è presentato accompagnato dalla sua nuova fiamma. Diverse le foto pubblicate nelle Stories di Instagram del cantante che si è fatto immortalare in compagnia della nuova compagna felice e sorridenti intenti a scambiarsi sguardi di intesa e lunghi abbracci.

Gigi d’Alessio e Denise Esposito: è sbocciato l’amore!

Le foto non lasciano alcun dubbio: Gigi d’Alessio e Denise Esposito sono una coppia a tutti gli effetti! A confermare che tra i due le cose stiano andando in una direzione importante è stata un’amica di Denise che ha dichiarato: “il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida. Lei è innamoratissima e Gigi è finalmente sereno accanto a questa bellissima ragazza. Era da tanto tempo che non lo si vedeva sorridere così come ora. Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un’amore in una situazione così in vista”. C’è un nuovo amore quindi nella vita di Gigi d’Alessio dopo la fine della storia, durata circa 10 anni, con Anna Tatangelo che dal canto suo starebbe frequentando il cantante e attore Livio Cori.

