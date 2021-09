Dennis Fantina è Eros Ramazzotti/ Il primo vincitore di Amici ci riprova a Tale e quale show

Dennis Fantina è Eros Ramazzotti a Tale e Quale Show 2021

Lo abbiamo visto ultimamente a All Together Now ma questa sera Dennis Fantina è Eros Ramazzotti per Tale e Quale Show 2021 e per Carlo Conti. Possiamo sicuramente dire che il suo debutto nel programma di Rai1 non poteva essere dei migliori perché fisicamente assomiglia al famosa interprete italiano e anche la sua voce sicuramente è in grado di graffiare come fa quella dell’ex marito di Michelle Hunziker.

Questo gli regalerà la vittoria nella prima puntata del programma? Siamo sicuri che la percentuale di riuscita è davvero molto alta per Dennis Fantina che, chi lo ha conosciuto ad Amici, è riuscito a portare avanti il suo sogno musicale ma senza mai sfondare davvero. Lui è il vincitore della prima edizione di Amici che all’epoca si chiamava Saranno Famosi e da allora sono ormai passati venti anni.

Dennis Fantina, il primo vincitore di Amici torna in tv a Tale e quale show

Classe 1976, originario di Trieste, Dennis Fantina all’epoca ha pubblicato il suo primo disco dal titolo Dennis e ha poi preso parte a diversi progetti soprattutto a teatro e nel mondo dei musical interpretando il protagonista maschile nel musical Grease e prendendo parte a varie trasmissioni televisive, Notti sul ghiaccio condotto da Milly Carlucci.

Oggi, a 45 anni, è pronto a mettersi alla prova, facendo sfoggio delle sue doti in Tale e Quale Show dimostrando tonalità, voce e, sicuramente, l’aspetto di un grande come Eros Ramazzotti. Proprio lui, un cantante vero e proprio, è chiamato ad una prova importante, riuscirà a portare a casa la vittoria? L’esito della gara segnerà per il vincitore di Amici una nuova rinascita o, forse, l’ennesima conferma che forse il successo vero non arriverà mai.

