Dennis Fantina è Riccardo Cocciante a Tale e Quale Show/ Una sfida difficile ma con il talento…

Dennis Fantina sarà in gradi di imitare Riccardo Cocciante?

Dennis Fantina questa settimana si metterà davvero in gioco a Tale e Quale Show 2021 interpretando il fantastico cantante Riccardo Cocciante. L’artista ha una fisicità decisamente diversa al cantautore, ma nonostante questo ha dimostrato di avere grande capacità di mimesi già quando la settimana scorsa ha vestito i panni di Brian Johnson, altro uomo molto diverso da lui sotto numerosi punti di vista. Nonostante questo la sua estensione vocale, che ben conosciamo fin dai tempi di Amici di Maria De Filippi, gli potrebbe permettere di raccontare un grande artista attraverso la sua voce. Ovviamente Dennis sarà premiato ulteriormente da una delle sue qualità principali e cioè quella di essere un ragazzo umile e pronto a mettersi in gioco.

Dennis Fantina è stato Brian Johnson degli AC/DC, com’è andato la scorsa settimana a Tale e quale show 2021?

L’ultima prova della scorsa settimana a Tale e quale show 2021 è stata quella di Dennis Fantina. Dopo aver imitato Fausto Leali, il cantante ha imitato Brian Johnson, componente del gruppo Ac/Dc, con la canzone ‘Back in black’. Si è trattata di una sfida molto difficile per il vecchio concorrente di Amici di Maria. Ha indossato una maglietta rossa da football e pantaloni neri, proprio per poter ricordare i tempi d’oro di uno delle rockstar mondiali più note.

Dennis Fantina si è trasformato in Brian Johnson degli AC/DC e ha ottenuto la standing ovation. Il pubblico è stato molto soddisfatto e coinvolto per la prova che hanno visto, ma si sa che il giudizio che conta è quello dei giudici. Loretta Goggi ha riempito di complimenti Fantina per non aver graffiato e aver preso bene la nota. Panariello e Salemme lo hanno definito come una vera forza della natura e anche Cristiano Malgioglio questa volta ha fatto complimenti. Lui ha sottolineato il grado della prova con lo sporco timbro e un tono di voce naturale di Dennis e ha detto che dovrebbe vincere la puntata. Dennis Fantina nella scorsa puntata di Tale e Quale Show è arrivato secondo in classifica, totalizzando ben 68 punti.

