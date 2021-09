Dennis Fantina, moglie e figli: Sabina, Nathan e Neal/ Chi seguirà le orme del padre?

Tutto quello che c’è da sapere su Dennis Fantina non è legato solo alla musica. La sua carriera e la sua lunga gavetta sono sotto gli occhi di tutti ma la sua vita privata un po’ meno. Quello che c’è da sapere in questo settore è che il primo vincitore di Amici adesso in forza a Tale e Quale show, è sposato e che sua moglie si chiama Sabina.

Dal loro amore sono nati i loro figli, Neal e Nathan, il maggiore dei due. I due si sono detti sì nel 2005 e chi ha avuto modo di seguirlo in questi anni sa bene che la moglie non solo è restia e ama rimanere lontano dai riflettori ma non fa parte del mondo della musica e nemmeno dello spettacolo. Proprio nel 2005 è nato il loro primogenito, Nathan, che adesso ha sedici anni e che spesso vediamo sui social con papà, e poi, nel 2011, il piccolo della famiglia, Neal, che adesso di anni ne ha dieci.

Sabina, Nathan e Neal, moglie e figli Dennis Fantina, chi sono e cosa fanno nella vita?

A quanto pare, però, se Sabina, la moglie di Dennis Fantina, ama rimanere lontano dal mondo dorato dello spettacolo, lo stesso non possiamo dire proprio del suo secondo figlio. Lo stesso padre, con una serie di foto sui social, ha voluto mostrare ai fan che uno in famiglia pronto a seguire le sue orme c’è ed è proprio il piccolo Neal che adesso studia chitarra e continua a fare musica con ottimi voti e risultati (anche l’attestato è visibile sul profilo Instagram del cantante).

La tradizione in famiglia continua e adesso a Dennis non rimane che riuscire finalmente a sfondare nel mondo della musica che ormai lo conosce da venti anni.

