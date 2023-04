Detenuti star di TikTok/ Impazzano i video dalle carceri fra droghe e smartphone

Il Times lancia l’allarme in merito al fatto che alcuni prigionieri starebbero diventando delle vere e proprie star di TikTok. Sono infatti sempre di più i video in cui gli stessi criminali si mostrano mentre utilizzano droga in carcere o maneggiano oggetti di contrabbando. A volte tali filmati diventano così virali da superare il milione di visualizzazioni, e ciò rappresenta ovviamente un problema. Ad esempio c’è un video di un detenuto che cucina il curry nella sua cella che ha toccato quota 912mila visualizzazioni, un altro invece si mostra mentre fuma una droga definita “zombie” per l’effetto debilitante che la stessa ha sul corpo umano; in un altro filmato ancora, si vede un carcerato in stato semi-comatoso, e via discorrendo.

Secondo gli ultimi dati del ministero della Giustizia britannico, più di un detenuto su dieci è risultato essere sieropositivo durante un controllo antidroga, ma non finisce qui perchè nei video di TikTok, come detto sopra, vi sono anche molti carcerati con oggetti illeciti all’interno delle carceri. In una clip di un carcere di Birmingham si vede ad esempio qualcuno gettare un pacco oltre il muro delle carceri, ma anche detenuti che tramite una canna da pesca artigianale recuperano un oggetto nel cortile, e molti altri ancora sulla falsa riga.

DETENUTI SU TIKTOK: SAM WALKER HA GUADAGNATO 1.700 STERLINE AL MESE

Ovviamente nelle carceri è vietato l’uso dei cellulari in quanto potrebbero essere usati per organizzare delle fughe, ma anche gestire il crimine al di fuori delle celle e via discorrendo, ma su TikTok non è difficile vedere detenuti in possesso di iPhone ma anche smartphone Android. Il prigioniero HMPTaux, ad esempio, si vanta di avere quattro iPhone in cella, mentre un altro mostra due mini telefoni dicendo: “Mi sono arrivati questa settimana”.

TikTok ha eliminato i video dopo le segnalazioni ma il problema è di ampia portata e il governo britannico ha investito 125 milioni di sterline per sgominare il contrabbando nelle carceri. Tra l’altro non va dimenticato che alcuni influencer dalle celle guadagnano sui loro video, come ad esempio Sam Walker, 39enne che vanta 24mila iscritti al suo canale Youtube, e che ha svelato di essersi portato a casa 1.700 sterline al mese.

