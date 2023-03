Dimissioni in diretta TikTok/ Moda #quittok: “siamo protagonisti della nostra vita”

L’ultima tendenza su TikTok è dare le dimissioni in diretta. Gli hashtag #quittok e #quitmyjob hanno già ricevuto rispettivamente 38 milioni e 360 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo, un vero e proprio trend partito nel 2021, quando un gruppo di lavoratori di una catena di fastfood ha pubblicato il video del loro licenziamento di massa a metà turno. Il trend consiste nel riprendersi in diretta mentre si danno le dimissioni, via telefono, mail oppure lettera. Il motivo del successo? Lo sprone a riprendersi la propria vita e la propria salute mentale, lasciandosi alle spalle un lavoro che non rende felici.

La tendenza dei lavoratori più giovani, emersa soprattutto dopo la pandemia, è quella di avere un lavoro ben retribuito e con orari che lasciano ampio spazio alla vita privata e al tempo libero, non più disposti ad accettare condizioni più restrittive nei confronti della propria libertà. Questi video delle dimissioni in diretta su TikTok suscitano anche molta empatia, perché mostrano anche i pianti e le lacrime di emozione o, forse, di paura per aver lasciato qualcosa di stabile ma di troppo oneroso dal punto di vista della salute mentale. Molti video infatti menzionano il burnout, cioè lo stress da lavoro e il conseguente esaurimento psicofisico che l’Oms ha definito e riconosciuto come una sindrome.

TikTok, le dimissioni in diretta social: “questa è la nostra vita”

Dimissioni in diretta su TikTok, la nuova tendenza social che rivela molto delle giovani generazioni di lavoratori. La psicoterapeuta Tess Brigham è stata interpellata dalla BBC per spiegare l’incredibile successo di questo fenomeno: “Se cresci con l’abitudine di registrare momenti della tua vita e condividerli, è abbastanza naturale che tu voglia mostrare anche i grandi cambiamenti – illustra l’esperta – I millennial e i Gen Z hanno visto i loro genitori soffrire la crisi economica del 2008 e perdere i loro posti di lavoro, anche quelli nelle grandi aziende considerate sicure. Oppure li hanno visti accontentarsi di stipendi più bassi. Hanno anche avuto le loro prime esperienze lavorative plasmate dal Covid-19, con i lavoratori più giovani che non hanno mai nemmeno messo piede in un ufficio”.

La BBC ha sentito sulla questione anche Christina Zumbo, che ha riscosso un enorme successo con il video delle sue dimissioni: “questa è la mia vita e non voglio viverla come se la osservassi da lontano, senza aver voce in capitolo, voglio essere il personaggio principale” ha raccontato su TikTok, mentre alla testata ha spiegato che “non avevo idea che così tante persone avrebbero visto, raccontato e condiviso le proprie storie, o la loro paura di lasciare il loro attuale posto di lavoro, o il loro forte desiderio di fare quello che ho fatto io”.











