Diretta Mondiali nuoto 2019/ Streaming video Rai: ci sono Pellegrini e Paltrinieri

Ai Mondiali nuoto 2019 scatta un’altra giornata di gare, con particolare riferimento alla piscina di Gwangju: è infatti iniziato dalla scorsa domenica il programma del nuoto in vasca, e anche per martedì 23 luglio ci sono tante gare da seguire. Dobbiamo ricordare che le semifinali e le finali iniziano dalle ore 13:00 e, 59 minuti più tardi, l’Italia avrà ottime possibilità di centrare una medaglia con Simona Quadarella che disputa i 1500 metri femminili contro il mostro sacro Katie Ledecky, grande favorita ma già scottata dall’argento nei 400. In vasca oggi ci sarà anche Federica Pellegrini: la veneziana sarà impegnata nella notte nell’ultima batteria dei 200 stile di cui detiene il titolo, la finale però è prevista per il giorno seguente. Andiamo dunque a vedere quello che ci attende oggi ai Mondiali nuoto 2019.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

Segnaliamo che come sempre la diretta tv dei Mondiali nuoto 2019 sarà prevista sui due canali della televisione di stato: dovrete rivolgervi a Rai Sport o Rai Sport + (numeri 57 e 58) che in particolar modo seguiranno integralmente il programma di semifinali e finali a partire dalle ore 13:00. In assenza di un televisore potrete assistere alle gare anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019: IL PROGRAMMA

Ai Mondiali nuoto 2019 come detto c’è Federica Pellegrini che va a caccia di un altro miracolo: quello cioè di vincere un’altra medaglia nei 200, la sua gara regina, a quasi 32 anni. La concorrenza è ampia, ma la veneziana potrà testarla da subito visto che gareggerà nell’ultima batteria; tra le gare in programma oggi, oltre a quella di Simona Quadarella, avremo anche le batterie dei 50 dorso maschili e dei 200 farfalla maschili, attenzione anche alle semifinali degli 800 dove Gabriele Detti – già bronzo nei 400 – e Gregorio Paltrinieri (a medaglia nel nuoto di fondo) sono impegnati nella stessa batteria e cioè la terza, quella in cui gareggia anche Sun Yang che dunque i due azzurri proveranno a studiare da subito. Inoltre nella piscina di Gwangju sono previste anche le partite dei quarti di finale della pallanuoto maschile, e non si tratta di un appuntamento indifferente: infatti il Settebello è in vasca per affrontare la Germania e provare a qualificarsi alla semifinale, sfuggita alla nostra nazionale femminile al termine di una sfida tiratissima contro l’Ungheria.



