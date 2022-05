Devin DeVasquez, moglie Ronn Moss e figlie/ Chi sono? “L’amore ci ha permesso di…”

Questo pomeriggio Ronn Moss torna negli studi di “Domenica In” a tre anni dalla sua precedente ospitata: questa volta però la fresca 70enne ex star di “Beautiful” sarà di scena assieme al collega Lino Banfi per parlare di “Viaggio a sorpresa”, il film girato in Puglia di cui sono i protagonisti. Ma l’occasione è ghiotta non solo per parlare dei loro prossimi impegni professionali ma pure della vita privata dell’attore californiano e originario di Los Angeles. E, in particolare, non solo di Devin DeVasquez, la sua seconda moglie, ma pure delle due figlie che Ronn Moss ha avuto dalla precedente relazione con Shari Shattuck. Ma andiamo con ordine…

…e partiamo proprio dalle nozze che furono celebrate nell’oramai lontano 1990 tra un Ridge molto più giovane e certamente all’apice della sua fama e l’attrice nonché scrittrice Shari Shattuck: la loro relazione è durata dodici anni nel corso dei quali la coppia ha avuto due figlie; dopo la nascita della primogenita Creason Carbo nel 1994, quattro anni dopo era stata la volta di Calle Modine, venuta alla luce nel 1998. Dopo una ‘pausa’ dal ménage famigliare di quasi nove anni, è nel 2009 che Ronn Moss decide di convolare nuovamente a giuste nozze, e questa volta con una donna di undici anni più giovane di lui: Devin DeVasquez, ex compagna prima del compianto Prince e poi di Sylvester Stallone, nota negli States soprattutto per essere stata scelta dal magazine ‘Playboy’ quale Playmate of the Month nel giugno 1985.

RONN MOSS, CHI SONO LA SECONDA MOGLIE DEVIN DEVASQUEZ E LE DUE FIGLIE AVUTE DA…

Ma cosa sappiamo della sua compagna che vive da anni con lui e dallo scorso febbraio risiede stabilmente in Puglia nella masseria di Fasano in cui hanno investito? la cosa curiosa è che, a differenza della soap di cui è stato uno dei volti simbolo per tanti anni, Ronn Moss non è mai stato troppo mondano e anzi ha sempre cercato di tenere la sua famiglia e i suoi affetti lontano dai riflettori. “Il nostro amore ci ha permesso di superare tante difficoltà” ha detto a proposito della sua attuale compagna, ironizzando sul fatto che Devin è anche la sua più grande fan.

Meno il pubblico italiano conosce a proposito di Creason Carbo e Caleb Maudine, le due figlie di Ronn Moss. “Sono tutto per me” dice il papà a proposito di loro e della seconda moglie anche se le prime al momento non lo hanno seguito in Italia. Questo è anche uno dei motivi per cui di loro sappiamo ben poco e anche perché, a differenza sua, hanno deciso di non seguirne le orme nel mondo della televisione e tantomeno della musica, vecchia passione di Moss. La primogenita Creason, grazie anche agli scatti sul suo profilo Instagram, è non solo una grande appassionata di piante ma pure una esperta di floricultura; per quanto concerne invece la vita sentimentale delle figlie di uno degli uomini più invidiati degli Anni Novanta, è top secret anche quella. Sono lontani i tempi di “Beautiful” e delle grandi saghe amorose a sfondo famigliare…











