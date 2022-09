Devis Mangia sospeso da ct Malta/ Media “Accusato di molestie sessuali su calciatore”

Devis Mangia non è temporenamente più il ct di Malta. L’allenatore non sarà in panchina oggi nell’amichevole contro Israele: ci sarà Davide Mazzotta al suo posto. La Federazione ha diffuso una nota in cui spiega che il 48enne tecnico lombardo è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore, ma temporaneamente, a causa di “una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche“. Devis Mangia ha fornito la sua completa disponibilità per l’accertamento dei fatti in questione.

La Federazione non intende rilasciare altri commenti fino a quando non saranno affrontati e discussi i prossimi passi all’interno dei rispettivi organi decisionali in modo aperto e trasparente. A fornire indiscrezioni in merito alle ragioni dell’esclusione temporanea di Devis Mangia, è il Times of Malta, secondo cui l’ex ct dell’Italia Under 21 e allenatore in passato di Palermo, Spezia, Bari e Ascoli, sarebbe stato chiamato a rispondere di “molestie sessuali nei confronti di un calciatore della nazionale“.

DEVIS MANGIA, “SARANNO ESAMINATE PRECEDENTI ACCUSE”

Secondo Net News, che non ha fornito l’identità del calciatore, questi era in gruppo, ma non è sceso in campo in occasione della sconfitta di venerdì di Malta in Estonia. Fonti federali, citate sempre dai media maltesi, hanno informato che “saranno esaminate anche precedenti accuse rivolte a Mangia” quando lavorava in Romania in qualità di allenatore dell’Universitatea Craiova. In quell’occasione avrebbe avuto una relazione con un suo calciatore.

Fu poi il successore in panchina, l’allenatore Victor Piturca, sostenne che Devis Mangia avesse fatto delle avances ad un giocatore. L’allora proprietario del club, Mihai Rotaru, però preciso che Devis Mangia aveva accettato di andare via dopo un confronto sulla vicenda. Infine, Repubblica riferisce che sono state riportate vicende simili che sarebbero risalenti al periodo in cui l’allenatore aveva lavorato ad Ascoli.

