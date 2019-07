Di Maio-Virginia Saba, vacanze hot in Sardegna/ ‘Sfida’ alla coppia Salvini-Verdini

Diva e Donna piazza il “doppio colpo” di gossip e con straordinaria “par condicio” dopo aver mostrato in esclusiva le foto a Milano Marittima tra Matteo Salvini e la sexy Francesca Verdini, ripete ‘l’opera’ con Luigi Di Maio e Virginia Saba. I due vicepremier ai ferri corti nel loro rapporto di Governo, veleggiano su alti lidi con le rispettive prime donne, a colpi di “mosse”, “baci” e coccole “hot”. L’estate non ci ha dato alla testa, tranquilli, semplicemente ormai la politica viene vissuta anche sul gossip in una completa guerra a distanza tra il vero Governo e opposizione del Paese, con Salvini e Di Maio che interpretano di volta in volta il ruolo e rispettivo contrario. Con una super-paparazzata (complice?) durante la brevissima “luna di miele” con la sua Virgy, il leader M5s si mostra del tutto “cotto” dalla sua bella fidanzata pur giocando in “trasferta” in terra sarda, lui campano doc. “Finto magro” lui, decisamente meglio lei con un bikini alquanto striminzito, la politica italiana sembra “ridursi” in questi giorni di scontri fra Tav e decreti vari con un botta e risposta “hot” tra i due vicepremier.

DI MAIO “RISPONDE’ A SALVINI: È SFIDA ANCHE CON LE FIDANZATE

Proprio durante la brevissima vacanza che i due innamoratissimi a 5Stelle si sono concessi in Sardegna, Virginia Saba si lamentava sui social del poco tempo passato assieme al suo Luigi: «Cerco una spiaggia bella per buttarmi in acqua qualche ora. Perché il tempo per rifiatare è davvero ristretto! Secondo bagno della stagione e la cosa più bella sapete qual è? Il profumo di elicriso della Sardegna e stare finalmente con Luigi..». Non solo, pochi giorni fa sempre la bella e formosa Virginia aggiungeva «La nostra microvacanza è finita. Ma la Sardegna ci ha ricaricato di energia». Diversi su tutto anche sulle location: Salvini con la giovanissima Francesca aveva deciso di presentarsi a Milano Marittima, in mezzo alla spiaggia affolata, con capriole e “mosse hot” della Verdini che avevano fatto impazzire i followers; di contro Di Maio, in solitudine e intimità con Virginia Saba in quel di Baja Sardinia. Le due “lune di miele” sono state brevi ma intensissime: la parola ora ai “lettori” (o curiosoni): tra Virginia e Francesca, chi vince la palma di più bella del (vice)reame?

