Di Maria alla Juventus/ Calciomercato, l’ex PSG è a Torino per visite mediche e firma

Calciomercato news, è il giorno di Angel Di Maria alla Juventus

Il calciomercato estivo sta portando un nuovo volto in Serie A con l’imminente approdo di Angel Di Maria alla Juventus in queste ore. L’argentino, rimasto svincolato dopo aver concluso l’avventura con il Paris Saint-Germain con cui non ha appunto rinnovato il suo contratto, sembrava essere destinato a vestire la maglia dei bianconeri da diversi mesi, almeno secondo i rumors. Nella serata di ieri il trentaquattrenne è sbarcato a Torino con un volo privato e nella giornata odiera effettuerà le visite mediche di rito.

Questa mattina il classe 1988 è atteso preso il J|Medical per gli ultimi esami fisici ed al termine di questi potrà dunque apporre la firma sul contratto che lo legherà al club italiano. Stando alle indiscrezioni, il sudamericano si legherà alla Juve per una stagione venendo a percepire ben 7 milioni di euro bonus compresi. Un nome sicuramente importante per la Vecchia Signora che punta a rilanciarsi con alcuni nuovi innesti.

Calciomercato news, ultimi dettagli per Di Maria alla Juventus

In serata dovrebbe quindi diventare ufficiale il tesseramento di Di Maria da parte della Juventus. Nell’ultima stagione a Parigi l’attaccante di Rosario ha collezionato 5 reti e 9 assist vincenti per i compagni in 31 apparizioni complessive tra campionato e coppe.

