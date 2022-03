Diana Del Bufalo, ex fidanzata di Edo Tavassi/ “L’amore non finisce, si trasforma”

Chi è Diana del Bufalo?

Diana del Bufalo in passato è stata fidanzata con Edo Tavassi, dando vita ad una delle coppie più curiose del mondo dello spettacolo. Lei attrice e artista uscita dai talent, lui fratello meno noto della vulcanica Guendalina. I due sono stati insieme dopo la rottura di Diana con Paolo Ruffini. Evidentemente la ragazza aveva trovato in Edoardo Tavassi una spalla su cui piangere ma anche un punto fermo dove trovare riparo e risentire forte il battito dell’amore.

Quando si sono lasciati, i fan sono rimasti a bocca aperta. Perché in molti pensavano che tra i due potesse nascere qualcosa di serio e di duraturo. Forse però non era il momento giusto e la Del Bufalo aveva fatto un passo indietro dedicando comunque ad Edo Tavassi splendide parole: “L’amore non finisce ma si trasforma”, aveva scritto sul suo Instagram.

Edoardo Tavassi, l’angelo custode di Diana del Bufalo

“Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato”, aveva scritto Diana Del Bufalo dopo la rottura con Edo, esaltandone lo spirito e il carattere. “Le persone non entrano mai a caso nella propria vita. Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Lo so che per alcuni di voi sembra assurdo lasciarsi senza un motivo disastroso ma accade anche che la vita ti regali maestri meravigliosi e che loro poi debbano insegnare altrove”, aveva aggiunto l’attrice.

Di Edoardo Tavassi, poi, si sono un po’ perse le tracce. Sappiamo però, per quanto riguarda le sue storie d’amore, che ha avuto una lunga relazione con Lucia Martella, anche se di fatto il suo nome è venuto alla ribalta per la relazione con la Del Bufalo nel 2020.











