Diana Poloni, compagna di Francesco Renga/ Talentuosa chef e imprenditrice

Diana Poloni, compagna di Francesco Renga: una liaison lontana dalle chiacchiere di gossip

Per diversi il nome di Francesco Renga è stato accostato alla storia d’amore vissuta per anni con Ambra Angiolini. La relazione tra il cantante e l’attrice è iniziata nei primi anni 2000, per poi arrivare alla conclusione nel 2015. La rottura sarà stata senza dubbio sofferta per entrambi in virtù di un amore che proprio il cantautore ha più volte celebrato con alcuni dei suoi brani più celebri. Alcuni anni dopo il cuore di Francesco Renga ha però conosciuto nuovamente la tenerezza del sentimento più puro del mondo, corrispondente al nome di Diana Poloni.

Diana Poloni e Francesco Renga non hanno mai ostentato la realtà della loro liaison, probabilmente al fine di proteggerla dalle ingerenze di gossip e dalla sovraesposizione che spesso riguarda il mondo dei social. Poche e frammentarie sono infatti le informazioni sul rapporto, così come su l’attuale compagna del cantautore. Stando alle informazioni reperibili in rete, i due sarebbero legati dal 2017 nonostante non abbiano mai parlato in maniera esplicita della genesi della loro storia d’amore.

Diana Poloni, compagna di Francesco Renga: la carriera da chef e imprenditrice

Tanto Diana Poloni quanto Francesco Renga – come già accennato – coltivano la loro storia d’amore evitando l’esposizione mediatica. La ricerca di privacy si riflette anche sui social network dove – a differenza di altre coppie del mondo dello spettacolo – sono poche le occasioni impreziosite da foto o video che li ritraggono insieme. Chiaramente, la minore presenza di contenuti condivisi non lede o sminuisce la bellezza del rapporto o la solidità dell’amore che li unisce.

Altrettanto carenti sono le informazioni relative a Diana Poloni – attuale compagna di Francesco Renga – in riferimento alla vita professionale. Stando alle informazioni reperibili online, la donna sarebbe originaria di Brescia; proprio presso la città lombarda sarebbe attiva come imprenditrice e chef. Oltre alla gestione di alcuni locali, pare che Diana Poloni sia anche responsabile delle risorse umane presso una nota azienda.











