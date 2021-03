Diana Poloni, compagna Francesco Renga/ Una canzone dedicata al loro amore

Diana Poloni è la donna con la quale Francesco Renga, cantante in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2021, è ritornato a sorridere dopo la fine della sua relazione con l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini, durata 11 anni e dalla quale ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Dopo la fine di quella importante relazione, conclusa nel 2015, Renga ha trovato la serenità al fianco della ristoratrice bresciana Diana Poloni, sua attuale compagna. A lei è dedicata la canzone d’amore “Aspetto che torni”. Fu il cantante a confidare che il brano sanremese era dedicato proprio a lei, ufficializzando la storia con Diana nel 2019.

Per lungo tempo Diana Poloni fu semplicemente la “misteriosa bionda” con la quale Renga veniva paparazzato nei concitati giorni della separazione da Ambra Angiolini. La nuova coppia, affiatata e sorridente, sembrava stridere con le immagini dell’attrice addolorata ma mai critica nei confronti dell’ex compagno. Solo in seguito si venne a sapere che quella bionda altro non era che una vecchia conoscenza di Francesco, responsabile delle risorse umane nel campo della ristorazione (lavorerebbe in un’azienda del settore dei distributori automatici) e con la quale era scoppiato l’amore.

DIANA POLONI, COMPAGNA FRANCESCO RENGA: COPPIA LONTANA DAI RIFLETTORI

L’account Instagram privato di Diana Poloni, compagna di Francesco Renga, ribadisce la sua voglia di riservatezza e la volontà di tenersi ben distante dalle pagine di cronaca rosa, nonostante le inevitabili paparazzate. La donna raramente si è mostrata al fianco dell’ex dei Timoria durante eventi mondani. Solo dopo i primi scatti pubblicati da alcune testate giornalistiche e che ritraevano la donna insieme al cantante bresciano, Francesco ha ufficializzato la storia con pochi scatti social che li ritraggono insieme, felici. I fan del cantante, nonostante fossero molto legati ad Ambra, hanno accolto con grande affetto anche l’ingresso nella sua vita di Diana, come si può percepire dai commenti allo scatto social postato da Renga nel settembre di due anni fa: “Che bellissimi siete”, scriveva una utente. “Io trovo questa foto di una tenerezza assurda! Mi piace ed esprime amore e serenità, e sono quasi certa di non sbagliarmi!”, aveva aggiunto un’altra estimatrice del cantante, “Sorrisi sinceri e sguardi complici. Bellissimo messaggio…”.

