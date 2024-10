Diandra e Valerio, falò di confronto a Temptation Island 2024, lui inflessibile: “Sono onesto e mai tradito”

Valerio ha chiesto il falò di confronto a Diandra a Temptation Island 2024 e lei, dopo varie richieste e avanti e indietro di Filippi Bisciglia ha accettato. Diandra e Valerio hanno problemi di incomprensioni e stili di vita. Lui vuole tornare a vivere in Puglia lei non ha nessuna intenzione di lasciare Roma ed il suo lavoro, è medico veterinaria ed i suoi locali. “Io in questi sette anni ho costruito e non posso disfare per un tuo capriccio. Chi fa meno segue l’altro” ha sentenziato Diandra Pecchioli.

Da parte sua, invece, Valerio Palma si è difeso: “Non c’entra questo. Io ho sentito alcune cose che non hanno nessun’altra interpretazione possibile.” Ed il riferimento è ad alcune frasi della 37enne in cui lascia intendere di non amarlo più: “In lui penso che magari potrebbe essere felice con una persona diversa da me, non dico senza ambizioni ma magari che si accontenta di poco.” “Io sono una persona onesta che non ti ha mai tradito, che ti ama, posso avere il diritto a dire che voglio tornarmene giù?” è sbottato Valerio sottolineando il fatto che lei non lo ami.

Temptation Island 2024, Diandra scoppia a piangere al falò di confronto con Valerio: Sentita persa e sola”

Durante il falò di confronto a Temptation Island 2024, Diandra ha confessato a Valerio di voler allargare la famiglia con un figlio ma, per il momento, a causa del lavoro non ha tempo. Subito >dopo essersi sfogata Diandra scoppia a piangere: “Io sono stata sola per tantissimo tempo, la solitudine è anche quando ti manca una parola. I miei genitori mi hanno dato molto ma io ho avuto delle responsabilità così importanti che mi sembrava di morire. Mi sentivo persa e lui non mi ha mai detto ‘dai forza che ce la fai’ e invece in quei momenti brutti mi diceva ‘ci hai rovinato tutti’. E questo mi ha fatto male.” “Noi abbiamo creato dei progetti che ci hanno tolto del tempo.” ha tentato di difendersi Valerio.

Si è giunti alla domanda finale Valerio vuole uscire con Diandra da Temptation Island 2024? “Io sono anche disposto a fare un passo indietro e lasciare la donna che amo. Io con lei non riesco a raggiungere la mia felicità. Adesso come adesso ritengo che la mia felicità non ci sia. Ci sono delle problematiche da migliorare.” A questo punto Diandra scoppia di nuovo a piangere: “Come fai a non capire che una persona non può mollare tutto ed andarsene.” Filippo Bisciglia ha esortato l’uomo a trovare un punto di incontro. Valerio ha concluso: “Torno a casa da solo, non ci sono le condizioni.” “Io volevo vedere se mi sarei sentita bene anche senza di lui, invece il mio percorso è stato interrotto. Se mi avessi fatto la domanda? Avrei scelto di uscire sola.”