Diandra esplode a Temptation Island 2024: “Valerio vicino a Julia? Che figura è proprio pir*a”

Diandra e Valerio di Temptation Island 2024 sono una coppia in piena crisi, lui vuole trasferirsi nella sua Brindisi per vivere nelle sue zone e vicino ai suoi affetti ed alla sua terra. Diandra, invece, non ha nessuna intenzione di assecondarlo. La frattura tra i due così profonda che Valerio Palma ha chiesto il falò di confronto, Diandra Pecchioli? Prima del verdetto la 37enne nel pinnettu vede un video del suo fidanzato mentre si confida con la single Julia: “Rispetto a quando ti ho cresciuta ti vedo più bella, non è retorica, ma ti trovo diversa…Io ti cerco sempre, la mattina prima della colazione vedo se sei arrivata.”

La vicinanza di Valerio alla single Julia fa sbottare Diandra: “Che figura che fa è proprio un pir*a” E subito dopo ha rincarato la dose come un fiume in piena: “Iniziamo dai difetti mie che sicuramente ci sono, è assolutamente vero che lo trascuro…per esempio non mi ricordo le date dell’anniversario….Ma tutto questo è dovuto al mio lavoro, ho mille casini da risolvere e quindi non ho la testa. Con lei (Julia, ndr) si trova bene con lei non ha il problema di trasferirsi a Brindisi? I difetti di Valerio sono che mentre io mi spacco la schiena di cui beneficiamo tutti lui non fa nulla.”

C’è un altro video nel pinnettu per Diandra in cui vede Valerio uscire con Julia per andare a fare un aperitivo in spiaggia. Il 44enne ringrazia la single per le sensazioni che gli sta facendo vivere e soprattutto per averlo portato al mare. Diandra però resta spiazzata da una frase: “Comincio ad avere dubbi sul fatto che lei mi ami.” Dopo aver visto Valerio molto interessato a Julia Diandra ha confessato: “Benissimo così io so cosa fare. È bugiardissimo…Lui è falso perennemente, impostato sempre, non esce di casa senza l’abito da 1000 euro. Si è molto umile, quando usciamo con gli amici fa le sciabolate con il Don Perignon. Lui ha delle mancanze perché si sente inferiore a me. Lui lavora 6 ore è stanco e non fa niente e io lavoro tutto il giorno.” E un fiume in piena Diandra che scende sul personale: “Lui quando si incazza mi rinfaccia che non ho una famiglia. E sa che è una cosa che mi fa male perché io i miei genitori li ho ritrovati in tarda età.”