Diandra e Valerio: bivio a Temptation Island 2024 settembre

Fidanzati da tanti anni ma con una visione del futuro totalmente opposta, Diandra e Valerio sono giunti ad un bivio sia della loro storia d’amore che dell’avventura nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre. Valerio, infatti, a 44 anni, vorrebbe avere un figlio e, soprattutto, lasciare Roma per tornare a vivere a Brindisi, di fronte al madre. Un desiderio che, invece, non ha Diandra che, dopo tanti sacrifici, è riuscita ad avere una sua clinica veterinaria e che, ora, non ha alcuna intenzione di lasciare tutto per trasferirsi in Puglia.

Dopo alcune puntate in cui entrambi hanno avuto un basso profilo, questa sera, ci sarà un doppio colpo di scena come fanno intuire le anticipazioni della nuova puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia. A prendere le decisioni più importanti tra i due, tuttavia, sarà proprio Diandra.

Diandra furiosa con Valerio a Temptation Island 2024 settembre: lui si vendica?

Al termine della scorsa puntata di Temptation Island 2024 settembre, Valerio, di fronte ad alcune affermazioni della fidanzata, aveva chiesto il falò di confronto ma Filippo Bisciglia aveva lasciato il pubblico in sospeso rinviando tutto alla puntata in onda questa sera. Valerio, così, si ritroverà sul tronco in attesa di poter rivedere la fidanzata ma tutto fa intuire che non ci sarà alcun confronto.

Nel video pubblicato dalla pagina Instagram di Temptation Island, infatti, Diandra esce dal pinnettu insieme alle altre fidanzate e appare molto infastidita dopo aver visto, probabilmente, un video del fidanzato. Quando accadrà tutto questo? Diandra rifiuterà davvero il falò?

Diandra e Valerio: dove siamo rimasti

Nella scorsa puntata di Temptation Island 2024 settembre, alcune dichiarazioni della fidanzata Diandra non sono affatto piaciute a Valerio che, stanco di perdere tempo e deluso dalla fidanzata, ha chiesto il falò di confronto immediato non volendo più restare nel villaggio.

“In questi giorni ho capito che posso sopravvivere anche se ci lasciamo, magari posso trovare anche un’altra persona. Io non rinuncerei mai né alla bella vita, né al mio lavoro, e non voglio perdere i miei amici. Quando siamo arrivati qua, ognuno sperava che l’altro cambiasse idea, ma qui ho capito che sto bene anche senza di lui“, le parole di lei. “Adesso voglio il falò“, aveva concluso Valerio.

