Diandra e Valerio: colpo di scena a Temptation Island 2024 settembre

Colpo di scena in arrivo per Diandra e Valerio che, dopo aver avuto un toccante confronto nel corso della scorsa puntata di Temptation Island 2024 settembre, torneranno al centro della scena dopo una notte agitata. Coppia stabile e con tanti progetti per il futuro, Diandra e Valerio hanno deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia non riuscendo a trovare una soluzione sul proprio futuro. Diandra, infatti, non ha intenzione di lasciare Roma per trasferirsi a Brindisi, la città d’origine di Valerio in cui lui sogna di poter trascorrere il resto due vita. Un desiderio che Diandra non riesce a soddisfare avendo avviato anche una propria attività nella capitale.

Da qui la scelta di partecipare al programma dell’amore dove i due hanno provato a fare chiarezza lasciandosi andare anche dichiarazioni forti. Valerio, in particolare, di fronte alla posizione netta della fidanzata, ha deciso di chiedere il confronto immediato dove tra i due ci sono stati momenti anche toccanti.

Diandra e Valerio: cos’è successo dopo l’addio a Temptation Island 2024 settembre

Diandra e Valerio, nel corso del falò avuto a Temptation Island 2024 settembre, si sono rinfacciati progetti saltati, vacanze e stili di vita diversi. “Purtroppo non è così come lui racconta. Io sono stata sola per tanto tempo, quando io avevo bisogno di una parola di conforto…“, le parole di Diandra che si è anche lasciata andare alle lacrime. Dopo una lunga discussione, i due hanno deciso di dirsi addio e di tornare rispettivamente alla propria vita non tornando più insieme,.

Tuttavia, Filippo Bisciglia, già nella scorsa puntata, aveva anticipato che il viaggio nei sentimenti di Diandra e Valerio non era ancora terminato annunciando il colpo di scena che andrà in onda nel corso della puntata di oggi.

La lettera di Valerio a Diandra: lasciano insieme Temptation Island 2024 settembre?

Dopo una notte insonne, Valerio torna da Filippo Bisciglia spiegando di averci pensato tutta la notte e di aver deciso di scrivere una lettera per Diandra. I due saranno così i protagonisti di un secondo falò di confronto durante il quale Valerio leggerà la lettera a Diandra. Solo in quel momento ci sarà la decisione definitiva dei due.

Valerio deciderà di accettare la scelta di Dianda di restare a vivere a Roma provando a costruire una famiglia con lei? O sarà Diandra ad accettare la scelta di Valerio accettando di trasferirsi a Brindisi nonostante il suo mondo professionale sia nella capitale? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata di Temptation Island.