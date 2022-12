Diane Zoeller, ex moglie Paolo Bonolis/ Lui “Io soffrivo la lontananza dei bambini”

Paolo Bonolis e il primo matrimonio con Diane Zoeller

Diane Zoeller è la prima moglie di Paolo Bonolis. Un matrimonio durato cinque anni e da cui sono nati i primi figli Stefano e Martina. Il conduttore è stato legato per diversi anni alla psicologa americana con cui oggi i rapporti sono migliorati dopo alcuni anni di difficoltà e silenzi. La ex coppia proprio recentemente si è rivista in occasione del matrimonio del primo figlio Stefano. Il conduttore, infatti, ospite di Verissimo ha parlato dei suoi figli Stefano e Martina nati dal primo matrimonio e che vede poche volte visto che vivono negli Stati Uniti d’America. ” Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui loro a New York” – ha detto il popolare conduttore che ha precisato – “devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”.

Il popolare conduttore si è sposato molto giovani con la psicologa americana Diane Zoeller. Un amore nato negli anni ’70 e poco dopo era riuscito a conquistarla con la sua simpatia. Dal loro amore sono nati anche due splendidi figli: Martina e Stefano.

Paolo Bonolis e il rapporto con la ex moglie Diane Zoeller

Dopo cinque anni di matrimonio, Diane Zoeller e Paolo Bonolis si sono lasciati. Tra i due inizialmente non sono mancati i malumori ed anche momenti di grande dolore e sofferenza come ha raccontato proprio il conduttore di Avanti un altro che soffriva la distanza e la lontananza da Martina e Stefano, i due figli nati dalla loro unione. ”

“Io soffrivo la lontananza dei bambini” ha confessato Bonolis in una intervista rilasciata a Maurizio Costanzo – “una sofferenza che era figlia anche della separazione con mia moglie, avvenuta per i motivi che spesso capitano alle persone che si sposano troppo presto”. Stefano e Martina vivono ancora oggi in America come ha raccontato Bonolis: “lui ad Huntington, Long Island, lei nel Queens e sostiene delle ragazze che hanno subito abusi”.

