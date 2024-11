Rudy Zerbi ha ufficialmente sostituito Diego Lazzari ad Amici 2024: chi è entrato

Le anticipazioni della registrazione della puntata di Amici 2024 che vedremo in onda domenica 17 novembre su Canale 5 ci svelano che Diego Lazzari è stato ufficialmente sostituito da Rudy Zerbi. Già in un daytime, il prof aveva manifestato la volontà di sostituirlo con un altro talento che aveva provinato, cosa che ha poi scatenato una durissima reazione da parte dell’allievo. Dalle anticipazioni di SuperguidaTv scopriamo che alla fine Rudy ha scelto che un’altra allieva, Antonia, prendesse il posto di Diego. Ma l’allievo è dunque eliminato?

A quanto pare non ancora. Diego avrebbe un’ultima possibilità di rimanere ad Amici 2024, ma tutto dipende da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Se una delle due prof decideranno di prendere Diego nella propria squadra, lui potrà rimanere. Pare, però, che le due abbiano forti dubbi.

Diego Lazzari eliminato? L’allievo di Amici 2024 ha un’ultima chance

Nel corso della nuova puntata del pomeridiano di Amici 2024, Rudy Zerbi, dopo aver confermato di voler usare la carta della sostituzione, ha chiesto sia a Diego che ad Antonia di esibirsi. L’allievo ha quindi cantato ‘Tu non mi basti mai’ e ‘Tasche piene di sassi’; la rivale Antonia ha cantato ‘Blu’ di Rkomi ed Elisa e ‘People help the people’. Zerbi ha quindi annunciato di voler proseguire il percorso ad Amici, sottolineando la volontà che Diego continui comunque a stare nella scuola, seppur non nella sua squadra. Ha quindi lanciato un appello alle sue colleghe che sono però apparse dubbiose. La decisione, al momento, non è stata ancora presa: Lorella e Anna hanno ancora un po’ tempo per decidere, qualora nessuna delle due volesse Diego in squadra, il ragazzo sarà definitivamente eliminato da Amici 2024.

