Nuove tensioni ad Amici dopo il daytime di ieri, mercoledì 13 novembre 2024, durante il quale Rudy Zerbi ha annunciato che sta valutando la possibilità di sostituire Diego Lazzari. Il prof di canto ha mostrato agli allievi del noto talent show le esibizioni di tre ragazze molto talentuose, una di loro potrebbe approdare nel programma al posto di Diego dopo giorni di polemiche. Il giovane cantante si è ritrovato spesso agli ultimi posti nelle classifiche di gradimento, anche tra i suoi compagni, ed è anche per questo che Zerbi potrebbe mettere fine al suo percorso.

Durante il daytime di ieri Rudy Zerbi agli allievi di Amici ha spiegato che per lui l’opinione degli altri ragazzi è indicativo del talento di ognuno di loro. Lui pensa che si conoscano bene, di certo megli di altri professionisti, questo per lui conta molto.

Diego Lazzari non è certo rimasto in silenzio dopo l’annuncio di Rudy Zerbi, lui non pensa che un artista dovrebbe essere giudicato solo dalle classifiche. A parer suo non sono i numeri a stabilire il valore della musica, in merito a ciò ha infatti detto che lui non fa musica per arrivare primo in classifica ma per comunicare con le persone. Le sue parole però non hanno convinto il prof, ha infatti detto che nel mondo musicale è necessario confrontarsi con le classifiche. Ha poi invitato l’allievo a cambiare lavoro se lo infastidisce così tanto il giudizio degli altri.

Gli animi si sono scaldati sempre di più durante il daytime di Amici, al punto che Diego Lazzari ha manifestato il desiderio di lasciare la scuola dicendo che non gli va di stare in un posto in cui la pensano in questo modo. La reazione della produzione ha stupito tutti, ha infatti fornito al cantante i moduli per lasciare il talent show, poco dopo però lui ha voluto fare un altro confronto con Rudy Zerbi, l’allievo ha continuato a difendere le sue convinzione ma questa volta con toni più pacati. Il prof deciderà davvero di sostotuirlo ad Amici? Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà la sua decisione definitiva.

