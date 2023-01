Diego Llorente alla Roma/ Calciomercato news, arriva in prestito dal Leeds United

Calciomercato news, colpo a sorpresa: Diego Llorente alla Roma

In queste ultime ore della sessione di calciomercato invernale si sta concretizzando l’arrivo di Diego Llorente alla Roma. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, i giallorossi stanno per mettere le mani sul difensore centrale di proprietà del Leeds United con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2026. Stando all’indiscrezione, i capitolini si starebbero aggiudicando il ventinovenne con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il general manager Tiago Pinto, alle prese con lo spinoso caso legato alla permanenza nella Capitale di Nicolò Zaniolo, ha quindi nel frattempo completato un’altra operazione di mercato in entrata con l’acquisto di un nuovo elemento per potenziare il reparto arretrato a disposizione di José Mourinho in questa seconda parte della stagione. Proprio riguardo all’eventuale partenza di Zaniolo il dirigente aveva fatto sapere che c’era ancora tempo per agire ed infatti è già arrivato un giocatore in più per la difesa.

Calciomercato news, Diego Llorente alla Roma dal Leeds per la difesa

L’approdo di Diego Llorente alla Roma dovrebbe quindi avvenire tra la giornata odierna e quella di domani, ovvero l’ultima utile per la finestra invernale di calciomercato. Ventinovenne spagnolo, Llorente è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid dove è riuscito anche ad esordire in prima squadra ma senza andare oltre un massimo di tre presenze venendo poi ceduto in prestito al Rayo Vallecano ed al Malaga. Passato alla Real Sociedad, nel settembre del 2020 approda al Leeds United.

Quest’anno Llorente ha sin qui collezionato 13 presenze complessive tra Premier League e coppe, ritagliandosi poco spazio rispetto alla passata stagione. In difesa la Roma vuole inoltre prolungare il contratto di Chris Smalling, ora in scadenza a giugno 2023, ed il britannico dovrebbe proseguire la sua carriera nella Capitale nonostante piaccia sia in Inghilterra che all’Inter per sostituire lo slovacco Milan Skriniar.

