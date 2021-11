Diego Tavani e Ida Platano/ Uomini e donne: sorpresa di lui, lei lo chiama Marcello

Dopo l’infuocata lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, Maria De Filippi cambia argomento chiamando al centro dello studio Diego Tavani e Ida Platano che, nella puntata di Uomini e Donne del novembre, raccontano come procede la loro conoscenza. Dopo essersi visti a Roma, tra i due, la frequentazione continua a gonfie vele. Dopo le delusioni vissute con le dame che ha frequentato all’inizio della sua esperienza nel parterre del trono over, Diego si sta lasciando andare con Ida Platano.

Il cavaliere, così, ha sorpreso la dama facendole una bellissima sorpresa. Da Roma, infatti, ha raggiunto Bresciaper trascorrere poche ore con Ida. “Mi ha dato un abbraccio di tre minuti e mi ha ripagato di tutto“, ha spiegato Diego che non nasconde l’evidente interesse per la Platano.

Diego Tavani e Ida Platano, il lapsus della dama di Uomini e Donne

“Mi sta prendendo per la gola. Ogni giorno mi regala dei cannoli“, dice Ida Platano che non trattiene il sorriso di fronte a Diego. “Con lui mi sento protetta”, aggiunge ancora Ida che, per un lapsus, si rivolge a Diego chiamandolo Marcello. “Può capitare. Del resto il mio è un nome comune, capita di confondersi”, scherza Diego. “Non lo ripetere di nuovo“, aggiunge poi Tavani che riesce a tranquillizzare la dama.

Tra Ida e Diego, dunque, procede tutto a gonfie vele. La sorpresa del cavaliere ha fatto piacere alla Platano che, tuttavia, non nasconde di essere anche spaventata per aver cominciato a conoscere un’altra persona dopo aver chiuso la storia con Marcello.

