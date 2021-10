Uomini e Donne/ Anticipazioni: scoppia l’amore tra Diego Tavani e Ida Platano?

Uomini e Donne, anticipazioni e news 30 ottobre

Il trono over di Uomini e Donne continua a regalare grandi emozioni al pubblico. Dopo l’amore che ha travolto Angela e Antonio che hanno deciso di lasciare la trasmissione per vivere la relazione lontano dalle telecamere, un’altra coppia potrebbe formarsi. Dopo la fine della relazione con Marcello, Ida Platano ha cominciato a frequentare Diego Tavani. Il cavaliere, alla sua prima esperienza nel parterre del trono over, ha già conquistato la simpatia di pubblico e opinionisti con la sua schiettezza.

Deciso a trovare l’amore, dopo aver chiuso con altre dame non gradendo alcuni atteggiamenti, Diego è uscito con ida con cui, in studio, ha ammesso di essersi trovato bene. La Platano, a sua volta, ha confermato l’intenzione di continuare a frequentarlo. Tra i due, dunque, nascerà l’amore? Da parte di Diego ci sono tutte le premesse per l’inizio di una storia vera e propria.

Uomini e Donne, futuro insieme per Diego e Ida?

Della conoscenza con Ida Platano ha parlato Diego Tavani. In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, il cavaliere del trono over si è lasciato andare a dichiarazioni importanti nei confronti della dama. “Parliamo molto bene, è ironica, simpatica e ci siamo fatti grandi risate […] Mi ha raccontato tanto della sua vita e vederla aprirsi mi ha fatto molto piacere, oltre al fatto che averla accanto è un piacere per gli occhi. Ho trovato una donna semplice, alla mano, per nulla impostata”, ha spiegato Diego.

Pensando ad un ipotetico futuro insieme, inoltre, il cavaliere non esclude nulla mettendo in preventivo anche un eventuale trasferimento per amore: “Non avrei problemi a ridisegnare la mia vista qualora nascesse un sentimento profondo. Non ho paura della distanza, perché sarei disposto a lasciare Roma. Ho detto a Ida di vivermi con serenità. Io ho un figlio grande, un lavoro di cui non sono schiavo e posso reinventarmi in qualsiasi luogo. Preparo al valigia e mi trasferisco, vale la pena provarci”, ha concluso.



