Diego Tavani e Milena, Uomini e Donne/ Tutto finito: “L’ho portata sul Raccordo…”

Dopo una sola uscita, è tutto finito tra Diego Tavani e Milena. Quest’ultima era arrivata in trasmissione nella scorsa puntata esclusivamente per conoscere Diego. Il cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di darle una possibilità, ma solo un dopo appuntamento, il cavaliere ha deciso di mettere fine alla frequentazione. “Lei mi ha detto di non sentirsi a suo agio in mezzo alla gente e così ho deciso di farle fare un giro sul Raccordo dove la situazione è più tranquilla, ma non è stata contenta”, racconta il cavaliere mentre sono al centro dello studio.

“Mi sarei aspettata di mangiare un trancio di pizza in una piazza di Roma, ma non di andare in un autogrill“, ribatte Milena. “Ma poi l’ho portata in trattoria, ma dopo che ho mangiato una fetta di prosciutto, mi ha chiesto di andare via perchè c’erano tante persone e non riusciva ad ascoltarmi ed è per questo che avevo deciso di portarla sul Raccordo perchè essendo di Roma so com’è la situazione nei vari locali“, replica stizzito Diego.

Diego Tavani chiude con Milena a Uomini e Donne: “Non è scattato nulla”

Deluso dalla reazione di Milena e dai suoi atteggiamenti, Diego Tavani ha deciso di chiudere subito la conoscenza. “Ho deciso di chiudere perchè in me non è scattato nulla. Non mi è venuta la voglia di rivederla”, spiega il cavaliere. Una decisione che ha deluso Milena la quale sottolinea di essersi sentita a disagio durante la serata trascorsa insieme.

“A me piacerebbe uscire di nuovo con lui”, risponde Milena. “Mentirei a me stesso e farei perdere tempo a me e a lei”, puntualizza il cavaliere che conferma di non avere nessun interesse per la dama.

