Diego Tavani e Claudia D’Agostino: nuovo scontro a Uomini e Donne

Nuovo capitolo della storia tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino nella puntata di Uomini e Donne del 13 gennaio 2025. Dopo il momento dedicato a Michele Longobardi che ha lasciato definitivamente il programma dopo la telefonata di Alessandra Somensi, la ragazza con cui ha avuto una conoscenza telefonica, Maria De Filippi trasmette un rvm su quello che è successo tra Claudia e Diego al termine della scorsa puntata durante la quale il cavaliere aveva rifiutato di leggere una lettera di Claudia. Nel filmato, Claudia si lamenta di non aver visto una reazione di Diego quando lei lo ha lasciato andare. Al termine del filmato, in studio arriva il cavaliere.

“Sono venuto qua deponendo le armi, tutta questa situazione non fa bene a me e a lei. La mia scelta di chiudere una settimana fa era per riflettere entrambi. In funzione di fare qualcosa che sentivamo. Quando anticipo il discorso ieri è perché volevo prendere quel discorso e dire che quel distacco era servito”, le parole del cavaliere che poi ha un confronto durissimo con Claudia.

Claudia D’Agostino rifiuta di lasciare Uomini e Donne con Diego Tavani

Le parole di Diego Tavani non addolciscono Claudia D’Agostino che ribadisce di non condividere l’atteggiamento del cavaliere che l’ha solo attaccata. “Se mi scrivi una lettera e mi dici che oltre alle lettera non ho fatto niente… se ti ho smosso queste cose, significa che qualcosa ho fatto”, dice ancora Diego. Tina Cipollari e Gianni Sperti sottolineano come Claudia abbia fatto molto più di Diego: se quest’ultimo si è limitato a parlare, Claudia ha fatto gesti importanti e non ha mai smesso di cercarlo.

Diego, però, ribadisce di aver fatto un passo indietro per proteggersi. “Una persona che dice che non ha desiderio di te? Vado avanti?!” dice Diego che, poi, alla domanda diretta di Maria De Filippi, ribadisce di essere innamorato di Claudia. Gianni e Tina non credono ai suoi sentimenti e gli fanno notare che avrebbe dovuto chiedere a Claudia di uscire. Diego coglie la palla al balzo e chiede alla D’Agostino di andare via ma Claudia rifiuta: “Pure solo un giorno ma devi stare là ed aspettare”.