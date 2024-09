Diego Tavani e la conoscenza con Valentina a Uomini e donne

Diego Tavani si accomoda al centro dello studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 26 settembre 2024, per raccontare i dettagli della conoscenza con Presanna. Diego, inoltre, ammette che vorrebbe conoscere anche Margherita, una nuova dama del trono over. Dopo aver fatto accomodare le due dame, Maria De Filippi chiede a Diego di restare al centro dello studio per conoscere Valentina, una dama che ha chiamato la redazione esclusivamente per conoscerlo.

Valentina ha 41 anni ed è mamma di un bambino di 5, nato dalla sua precedente relazione. Valentina chiede a Diego di poterlo conoscere ma Tina Cipollari le annuncia che dal cavaliere arriverà un no. La conduttrice, però, frena la bionda opinionista lasciando parlare Diego le cui parole, però, scatenano la dura reazione di Valentina.

Valentina contro Diego Tavani: lo studio si schiera con la dama

Diego Tavani non annuncia subito il no ma cerca di trovare le parole giuste per spiegare a Valentina il motivo per cui non vuole trattenerla in trasmissione. “Avendo curiosità per due persone…”, spiega Diego annunciando di volersi concentrare sulle dame già presenti nel parterre femminile. Parole che, però, non piacciono a Valentina, convinta che il cavaliere non sia totalmente sincero. Valentina “Riassumo, non hai avuto il coraggio di dirmi che non ti sono piaciuta. Sei un uomo maturo”, dice la dama strappando gli applausi dello studio, in primis di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Diego, però, si difende ammettendo che, oltre a Margherita, è rimasto colpito anche da Morena. “Sono già preso da altre 2, non ha senso farle restare!”. Valentina, allora, puntualizza che avrebbe dovuto essere più sincero e, prima di lasciare lo studio e salutare tutti, aggiunge: “Spero non ti pentirai quando ti darà il due di picche”.