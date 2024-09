Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 settembre 2024: Alessio e Michele iniziano ad ambientarsi

A Uomini e Donne tutto procede con il piede giusto, per ora. Abbiamo visto l’entrata dell’ultima tronista, Martina De Ioannon, che si è fatta subito conoscere per il suo bel caratterino in studio. Davanti a Maria De Filippi non ha avuto paura di dire che nessuno dei ragazzi per lei l’ha colpita: “Non ho trovato ancora il mio tipo”, ha affermato. Allo stesso tempo Francesca Sorrentino si è mostrata più aperta nei confronti dei ragazzi scesi per lei e ha scelto di ballare con Simone.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, pare che giovedì 26 settembre 2024 si andrà avanti con la conoscenza dei tronisti con i corteggiatori. Michele ha già addocchiato alcune ragazze e anche il nuovo tronista Alessio Pecorelli ha ballato con qualcuna. In ogni caso i ragazzi sembrano molto più disposti a conoscere una potenziale fidanzata rispetto a Martina De Ioannon che si è subito mostrata titubante. Michele Longobardi si è presentato invece in modo spontaneo e ha subito riscosso il consenso del pubblico. Anche Alessio si sta facendo valere, sebbene sia solo alla sua terza puntata.

Anticipazioni Uomini e Donne 26 settembre 2024, come è finita tra Ida e Mario

Come è finita con Mario Cusitore e Ida Platano? Oggi in puntata abbiamo sentito Ida che ha chiarito come sono andate davvero le cose tra lei e il suo ex corteggiatore. Di certo non è finita per il meglio: la dama ha raccontato che Mario l’ha raggiunta in estate a casa sua, seguita dalla troupe di Uomini e Donne, ma lei non si è presentata. In puntata ha poi parlato di essersi dedicata agli affetti, di aver recuperato alcune amicizie che nel tempo aveva perduto e ha ringraziato di nuovo tutto lo staff di Uomini e Donne, che per lei è una famiglia a tutti gli effetti.

Cosa vedremo nella puntata di Uomini e Donne del 26 settembre 2024? Secondo i rumor metà puntata sarà dedicata al Trono Classico, momento in cui i tronisti cominceranno a conoscere meglio i corteggiatori e a guardarsi intorno per scoprire chi sono coloro a cui sono più attratti. Nella puntata del 26 settembre Armando Incarnato non sarà presente, mentre invece Mario Cusitore tornerà a sedersi in maniera fissa nel parterre maschile.

Ricordate Sabrina, colei che aveva baciato Gianni Sperti? Le anticipazioni di Uomini e Donne la vedono protagonista della prossima puntata. La donna, però, verrà attaccata da tutti in studio, persino dai tronisti per aver scelto di accettare che un cavaliere non le conceda l’esclusiva. Allo stesso tempo lei ha deciso di corteggiare solo lui. Gianni Sperti, in particolare si mostrerà piuttosto contrariato, dicendosi deluso dal poco polso della donna.

Oltretutto, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Martina porterà in esterna Simone, ma poi deciderà di eliminarlo come tutti gli altri corteggiatori. Non ci resta dunque che attendere la prossima puntata di Uomini e Donne come sempre tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.45. In puntata ci saranno come di consueto Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino che giudicheranno tutti senza filtri.