Diego Tavani, Uomini e Donne/ Lite con Kay: “Dovevi dirmi che uscivi con Ida”

Diego Tavani litiga con Kay al centro dello studio di Uomini e donne. Il cavaliere del trono over, dopo le ultime delusioni, si è tuffato in nuove conoscenze uscendo con Kay e Ida Platano. Dopo il primo appuntamento con Kay, non provando interesse, Diego ha deciso di annullare il secondo appuntamento. “Le ho scritto per dirle che avevo un altro impegno”, racconta il cavaliere. “Mi ha scritto alle sette di sera e non mi ha detto che sarebbe uscito con Ida e non ho nulla contro di lei”, spiega la dama.

La reazione di Kay non convince Tina Cipollari che critica la dama: “Per un caffè tutto questo casino. Pensavo che uscissero da un mese”, sbotta la bionda opinionista.

Diego Tavani e la frequentazione con Ida Platano: “Si è emozionata”

Diego Tavani non nasconde il proprio interesse per Ida Platano. “Tutto è cominciato quando Maria le ha chiesto se le piacevo”, racconta il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ribadisce di stare bene con lei annunciando che la difenderà da eventuali attacchi che riceverà in studio.

“Ieri sera si è emozionata perchè le ho portato due cannoli siciliani“, racconta il cavaliere che conferma l’intenzione di continuare ad uscire con la dama. Il desiderio di portare avanti la conoscenza è condiviso da Ida che conferma di essersi trovata bene e di voler continuare ad uscire con lui.

