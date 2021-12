Diego Tavani, Uomini e Donne/ “Non sono pronto per conoscere persone, Ida…”

Diego Tavani torna al centro dello studio di Uomini e Donne. La storia tra il cavaliere e Ida Platano è ormai finita, ma Diego, dopo essersi accomodato al centro dello studio, prova a riconquistarla. Maria De Filippi annuncia la presenza di una signora giunta in trasmissione esclusivamente per conoscere lui. Prima di far entrare la signora, però, Diego chiede ad Ida di ricominciare. “Ti chiedo di sederti davanti a me e ricominciare”, afferma Diego trovando, però, un muro da parte di Ida Platano.

Diego decide così di far entrare la signora Francesca che, però, non rimane in studio. “Mi dispiace, ma in questo momento non sono pronto a conoscere altre donne”, afferma Diego, ma Tina Cipollari ribatte – “la verità è che non ti piace. ida ti ha già detto che ha chiuso, ma tu insisti”.

Diego Tavani ribadisce di aver provato e di provare un sentimento forte e importante per Ida Platano, ma Gianni Sperti non nasconde di avere dei dubbi dal momento che entrambi hanno usato parole importanti. Sia Diego che Ida non rinnegano di aver parlato d’amore, ma la Platano non cambia idea.

“Sono passate tre settimane. Io sono stata anche a Roma e non hai fatto nulla. Mi hai solo chiamato quattro volte e basta”, afferma la dama. “Ti ho chiesto di ricominciare ripartendo da un sentimento, ma di fronte alla tua posizione mi sono tirato indietro. Oggi, prima di conoscere un’altra donna, ti ho chiesto di sederti di nuovo davanti a me, ma hai preferito dirmi di no e va bene. Non ho mai messo in dubbio il tuo ti amo, ma un errore non può farti cambiare quello che provi“, ribatte il cavaliere. “Non mettere in dubbio il mio sentimento”, conclude Diego.

