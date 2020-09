Dier scappa in bagno durante Tottenham-Chelsea/ Video, Mourinho lo insegue e…

Curioso episodio accaduto durante la sfida di ieri fra Tottenham e Chelsea, con protagonista il difensore degli Spurs, Eric Dier. Durante la partita giocata allo stadio Hotspur, valevole per gli ottavi di finale della Carabao Cup (coppa nazionale britannica), il giocatore in questione è stato costretto a lasciare il rettangolo di gioco perchè doveva andare in bagno. Nella ripresa del match il calciatore è uscito dal campo per fare i propri bisogni, una scena surreale e comica, resa ancora più assurda dal fatto che subito dopo il tecnico degli Spurs ha raggiunto il suo calciatore. Josè Mourinho, letteralmente infuriato visto che in dieci la sua squadra stava rischiando di perdere, è corso negli spogliatoi per andare a riprendere Dier e rimandarlo quindi in campo. Subito dopo che lo Special One è andato in bagno, si è visto quindi Dier di nuovo in gioco, pronto a dare man forte ai suoi compagni di squadra.

DIER SCAPPA IN BAGNO, MOURINHO: “DOVEVA ANDARE…”

Al triplice fischio finale, in occasione della classica conferenza stampa post-match, è stato lo stesso Mourinho a spiegare ai giornalisti cosa sia successo con Dier: “Doveva andare. Doveva andare – le parole dell’ex tecnico di Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter e Porto – probabilmente è una cosa normale quando sei completamente disidratato. Sapevo che doveva andare al bagno, ma ho provato semplicemente a mettergli pressione per riaverlo in campo nel resto della partita”. A Dier “scappava” mentre il Tottenham era sotto con il Chelsea uno a zero, e ciò ha mandato su tutte le furie il tecnico portoghese che oltre a dover recuperare lo svantaggio, stava giocando anche in inferiorità numerica. Per la cronaca, alla fine hanno vinto i calciatori del quartiere londinese di Tottenham, visto che l’ex Roma, Lamela, è riuscito a riequilibrare l’incontro al novantesimo, portando quindi la sfida ai supplementari. Durante il tempo aggiuntivo, nessuna delle due formazioni ha trovato il gol della vittoria quindi si è andati ai rigori dove Mount del Chelsea ha fallito, consegnando l’accesso ai quarti di finale al Tottenham. Di seguito il video del simpatico siparietto Dier-Mourinho.





© RIPRODUZIONE RISERVATA