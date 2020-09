Risultati Europa League/ Diretta gol live score: c’è il Milan! (2^ turno preliminare)

Riflettori puntati sui risultati di Europa league anche in questo giovedì 17 settembre 2020: dopo i pochi anticipi occorsi nella serata di ieri, ecco che oggi infatti verranno disputati gli altri incontri per il secondo turno preliminare, a cui davvero non vediamo l’ora di dare spazio. Il programma è infatti ricchissimo e già si comincerà molto presto oggi, alle ore 14.00 con il primo fischio f’inizio, ma non solo: pure non guasta, che in campo oggi vi siano parecchi club di grandissimo rilievo, uno tra tutti il Milan di Stefano Pioli, impazienti di dare spettacolo in queste prime battute. Non scordiamo poi che anche per questo secondo turno preliminare dell’Europa League, la UEFA per questa stagione 2020-21 ha introdotto una sostanziale modifica al format con lo scopo di snellirlo: anche oggi infatti saranno tutte partite a gara secca. Dunque non ci saranno sfide di andata o ritorno ma saranno appena novanta minuti oggi a decidere chi proseguirà nel suo cammino nel tabellone della seconda manifestazione per club del continente. Non dovremo dunque attender moltissimo per i verdetti.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I PROTAGONISTI NEL 2^ TURNO PRELIMINARE

Come abbiamo accenna prima, oggi saranno parecchi i match di Europa League che ci faranno compagnia per il secondo turno preliminare: nel programma complessivo se ne contano ben 46 incontri. Il primo fischio d’inizio, come abbiamo raccontato prima sarà previsto già alle ore 14.00 quando si accenderà la sfida tra Kaisar e i ciprioti dell’Apoel (che l’anno scorso si fermarono ai gironi di Europa League). Subito sarà ben ampia e ricca la fascia pomeridiana per i match, e i risultati, di Europa League: spiccano qui alle ore 16.00 le sfide Astana-Buducnost come anche lo scontro Teuta-Granada senza dimenticare che alle ore 17.00 vedremo i Rangers impegnati fuori casa contro Lincoln. Alle ore 18.00 riflettori puntati sul Copenaghen (che l’anno scorso arrivò fino ai quarti di finale), impegnato contro il Goteborg: bisognerà però attendere le ore 20.00 per la partita più attesa, ovvero la sfida tra gli irlandesi del Shamrock Rovers contro il Milan di Stefano Pioli. A seguite saranno ancora una decina di incontri previsti nella fascia serale, con Osijek-Basilea tra gli incontri da tenere d’occhio, visti gli ottimi risultati ottenuti dalla compagine svizzera nella scorsa stagione della coppa. Ultimo fischio d’inizio sarà poi alle ore 21.05, con la partita tra Honved e Malmo, a felice conclusione di questa giornata dedicata all’Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

14:00 Kaisar-APOEL -Rosenborg

15:30 Renova-Hajduk Split

16:00 Ararat Armenia-Fola

16:00 FC Astana-Buducnost

16:00 Teuta-Granada

17:00 Lincoln-Rangers

17:30 KuPS-Slovan Bratislava

17:45 Botosani-Shkendija

18:00 Bodo/Glimt-Zalgiris

18:00 Göteborg-FC Copenhagen

18:00 Lok. Plovdiv-Tottenham

18:00 Neftci Baku-Galatasaray

18:00 Riteriai-Liberec

18:30 Flora-KR Reykjavik

18:30 O. Ljubljana-Zrinjski

19:00 Connah’s Q. -Din. Tbilisi

19:00 CSKA Sofia-BATE

19:00 Djurgarden-Europa FC

19:00 Hibernians-MOL Fehervar

19:00 Laci-H. Beer Sheva

19:00 Lokomotiv Tbilisi-Din. Mosca

19:00 M. Haifa-K. Almaty

19:00 OFI Crete-Apollon

19:00 Riga FC-Tre Fiori

19:00 Sfintul-Partizan

19:30 Inter Escaldes-Dundalk

20:00 Aris-Kolos Kovalivka

20:00 Borac Banja Luka-Rio Ave

20:00 Kukesi-Wolfsburg

20:00 Piast-Hartberg

20:00 Shamrock Rovers-Milan

20:00 Sileks-Drita

20:00 St. Liege-Bala Town

20:15 Mura-Aarhus

20:30 Coleraine-Motherwell

20:30 Viking- Aberdeen

20:45 Dun. Streda-Jablonec

20:45 Linfield-Floriana

20:45 Osijek-Basilea

20:45 Servette-Reims

21:00 TSC Backa Topola-FCSB

21:05 Honved-Malmo FF



