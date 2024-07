Dieta anti caldo, quali alimenti prediligere e quali evitare/ Dalla carne, agli alcolici, ecco i consigli

La dieta anti caldo è proprio ciò che ci vuole per combattere le temperature roventi che si stanno registrando in Italia in questa fase di luglio. Vista l’afa e l’elevato calore, i medici specialisti, come nutrizionisti e dietologi, consigliano ovviamente di cibarsi con alimenti ricchi di acqua e soprattutto leggeri, visto che introdurre elevate calorie rischia di aumentare ulteriormente la sensazione di caldo a seguito di un processo di digestione che a volte può risultare lungo e faticoso.

Ma quale può essere una dieta anti caldo perfetta? Ne ha parlato con il Quotidiano di Puglia il presidente dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, Antonio Carletto, a cominciare dal dire che una dieta anti caldo deve essere ricca di acqua. Bisogna berne almeno due litri al giorno, anche se il tutto va rapportato a quanti liquidi si perdono: ovviamente una persona che svolge dei lavori manuali pesanti deve bere di più, un’altra invece che lavora in ufficio potrebbe anche assumerne di meno ma l’indicazione generale è di due bottiglie al giorno.

DIETA ANTI CALDO: BENE LA FRUTTA, MEGLIO SE ACQUOSA

La disidratazione può essere molto pericolosa e colpisce in particolare gli anziani, persone che sono già tipicamente fragili. Il nutrizionista consiglia anche di raffreddare delle tisane, basta che però non sia zuccherata, di modo da non introdurre nel nostro corpo zuccheri inutilmente. Un altro alimento cardine della dieta anti caldo è la frutta, ma attenzione, non tutta.

Bisogna dare priorità a quella ricca di acqua, come ad esempio l’anguria, e senza mai abusarne, fino ad un massimo di 5 porzioni fra frutta e verdura al giorno. Il limite massimo è di 300 grammi di frutta al dì, consiglia il medico. Mai invece abusare di dolci, soprattutto nella dieta anti caldo ma è un consiglio di vita generale.

DIETA ANTI CALDO: DAL GELATO ALLA CARNE E AL VINO

Un gelato, meglio se artigianale, può essere ovviamente consentito, ma il consumo deve essere occasionale e non salutare, soprattutto per le persone che soffrono di diabete o sono obese. Tutti gli altri possono anche decidere di sostituire l’intera cena con un gelato in quanto equivalente ad un pranzo completo ed è ricco di nutrienti. E la carne è permessa in una tipica dieta anti caldo? Anche in questo caso vale il discorso generale di una o due porzioni al massimo la settimana, e lo stesso vale per affettati e insaccati, sempre una volta o al massimo due ogni sette giorni.

Un ottimo sostituto della carne è rappresentato dai legumi, così come la frutta secca, che è ricca di proteine. Bene anche il pesce fino a due volte alla settimana. Chiusura dedicata agli alcolici che in estate sono spesso e volentieri consumati maggiormente in quanto vi sono più occasioni di socialità. In questo caso il consiglio dell’esperto è di 200 millilitri di vino al giorno, meglio se rosso (per una donna max 100 ml).











