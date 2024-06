Dieta del mese di giugno: tutte le verdure di stagione/ Dai pomodori ai piselli passando dalle carote

Come ogni giorno andiamo a scoprire anche oggi una dieta che possiamo seguire per avere un piano alimentare sano e nel contempo perdere un po’ di peso in vista della famosa quanto temuta prova costume. Come sempre vi ricordiamo che prima di iniziare qualsiasi dieta è bene rivolgersi ad un medico esperto e mai effettuare il fai da te. La cosa certa è che le migliori amiche di un piano alimentare salutare sono le verdura e per il mese di giugno sono moltissimi i prodotti che ci regalano le nostre amate terre (e non solo), così come segnalato dal portale Microbiologia Italia. Si tratta di prodotti che nella maggior parte possiamo consumare crudi, senza alcuna aggiunta, ma anche conditi con dell’olio in una insalata o magari cotti.

Fra i principali tesori del mese di giugno troviamo senza dubbio i pomodori, alimento che non manca mai nella Dieta Mediterranea. Sono perfetti per delle insalate ma anche da mangiare da soli come spuntino mattiniero o pomeridiano o accompagnati a del pesce o a della carne. Sono ricchi di licopene che è un antiossidante molto potente che aiuta la pelle a proteggersi dai danni dei raggi UV di conseguenza sono perfetti in previsione spiagge e abbronzature.

DIETA DEL MESE DI GIUGNO: TUTTE LE VERDURE DI STAGIONE. LZUCCHINE, FAGIOLINI E CAROTE

Ottime anche le zucchine che come i pomodori possono essere utilizzate come contorno ma anche nelle insalate e mangiate crude. In questo caso si tratta di alimenti ricchi di fibre, vitamine C e potassio, e se cucinate grigliate con un filo di olio extravergine risultano essere davvero gustose, anche magari per cucinare degli spiedini. Proseguiamo con i fagiolini, detti anche cornetti o pomodori verdi, un altro grande classico di questo periodo.

In questo caso troviamo soprattutto fibre e vitamina K, che serve a tenere in salute le nostre ossa. Si possono cucinare bollendoli in un pentolone ma anche al vapore, e solitamente si aggiungono alle patate o alla pasta. Come dimenticarsi poi delle carote, la verdura alleata della nostra pelle e della nostra abbronzatura. Essendo una fonte eccellente di betacarotene sono ricche di vitamina A, e si possono cucinare sia come crude, quanto cotte come contorno, ma occhio al condimento: meglio un filo d’olio extravergine che il burro.

DIETA DEL MESE DI GIUGNO: TUTTE LE VERDURE DI STAGIONE. LA RUCOLA E I PISELLI

La rucola è perfetta in questo periodo per regalare un po’ di freschezza ai nostri piatti. E’ ricca di antiossidanti e di vitamine A e K e si può mangiare come insalata o per arricchire piatti come il carpaccio (con l’aggiunta di olio e grana padano), ma anche un classico come la pizza, ovviamente con moderazione in quest’ultimo caso.

Chiudiamo la dieta di giugno con la verdura di stagione con i piselli, un prodotto che piace a tutti, anche ai bambini, e che spesso e volentieri sono sottovalutati ma in realtà sono fonte di proteine vegetali, fibre e vitamine B. Sono un alimento tipico delle insalate di riso, ma si possono anche cucinare sotto forma di creme o cuocerli al vapore o in padella.

