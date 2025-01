Spesso e volentieri chi si mette a dieta si ciba di pollo e riso, due elementi che vengono ritenuti salutari in quanto carne bianca e appunto un cereale. Al pollo, cucinato nel petto, si aggiunge dell’insalata, mentre il riso bianco con un po’ di olio d’extravergine d’oliva viene messo a tavola per riempirsi senza introitare troppe calorie e far così aumentare il proprio peso. IoDonna ha voluto indagare per cercare di capire se realmente il riso e il pollo si sposano con una dieta sana ed equilibrata, partendo dall’assunto che il pollo è la carne che viene consumata di più in Italia e insieme al tacchino quella più utilizzata nelle diete.

Luca Piretta, nutrizionista di Roma, spesso e volentieri ospite di trasmissioni tv Rai, sottolinea in particolare che l’abbinamento ideale è quello con le verdure, e per sfruttare al meglio gli alimenti contenuti nella carne è unire la vitamina C, contenuta ad esempio nell’arancia. Ricette perfette sono ad esempio il pollo con i broccoli o al limone, ma anche cibarsi di pollo e poi a fine pasto il kiwi, senza dimenticarsi dell’ananas, che facilita la digestione.

DIETA CON POLLO E RISO, ALIMENTI PERFETTI PER OGNI PRANZO

Piretta ci tiene però a ricordare che il pollo è una carne magra e povera di carboidrati, di conseguenza da solo non corrisponde ad un pasto completo, ed è sempre bene consumarlo assieme appunto ad un contorno, e in questo caso risulta fondamentale il riso, che è appunto un carboidrato che con un filo di olio extravergine, sempre presente nella dieta mediterranea, oltre alle fibre delle verdure, permette di dare vita ad un pasto con degli ottimi nutrienti e soprattutto dalle basse calorie. E’ quindi ideale per chi vuole perdere peso ma anche per una cena leggera, dove storicamente bisogna cercare di mangiare di meno, senza dimenticarsi anche di una pausa pranzo, magari da portare a lavoro nella schiscetta.

Elisabetta Macorsini, biologa dell’Humanitas, aggiunge che è fondamentale scegliere il riso più adatto, e in questo caso ne esistono di diversi tipi, come ad esempio quello integrale, che ha un maggior contenuto di fibre rispetto a quello bianco, favorendo la sazietà ma aiutando anche il controllo degli zuccheri nel sangue e la digestione. Ha inoltre un indice glicemico più basso ed è quindi importante se si vuole dimagrire o magari controllare il diabete. Molto consigliato anche il riso basmati, anche se il sapore è un po’ diverso rispetto a quello solito, ed è tipico di piatti dell’India e del Medioriente.

DIETA CON POLLO E RISO, I VARI TIPI DEL CEREALE

C’è poi il riso venere che è invece è molto ricco di antiossidanti, anch’esso integrale, e contiene inoltre molti minerali, di conseguenza ha delle ottime proprietà antinfiammatorie. Lo si usa in particolare per contorni di pesce ma anche per insalate o dei piatti gourmet. Infine c’è il riso Jasmine, altro tipo che è sempre ottimo per chi vuole praticare una dieta per perdere peso. Il riso bianco è forse quello meno indicato visto che ha un indice glicemico più alto. Ovviamente è sempre fondamentale non fare il fai da te o non seguire le mode del momento, ma sia riso che pollo, anche se alimenti salutari, vanno inseriti in maniera adeguata nel nostro piano alimentare, accompagnandoli sempre con delle fibre.

Fondamentali inoltre non cibarsi nel medio e lungo termine sempre con questo alimento perchè si rischia di perdere alcuni nutrienti fondamentali con il rischio di far abbassare la serotonina e quindi ottenere l’effetto contrario delle abbuffate, riprendendo poi i precedenti chilogrammi che avevamo perso con la dieta. Come vi ripetiamo spesso e volentieri, è quindi fondamentale rivolgersi sempre ad un nutrizionista o ad un medico specialista dell’alimentazione di modo da poter avere il piano alimentare migliore in base anche al nostro organismo, peso ed eventuali problematiche, allergie.