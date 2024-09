Una dieta sana ed equilibrata e il pane vanno d’accordo? Certo che sì, anche se, come per tutti gli alimenti, è fondamentale non abusarne. Del resto, è ormai un mantra quello che ci ripetono medici nutrizionisti e specialisti dell’alimentazione: mangiare vario e in piccole quantità, senza abbuffarsi e senza cibarsi di prodotti percalorici e iperlavorati.

Il pane non rientra affatto nella categoria di questi prodotti dannosi per il nostro corpo, di conseguenza va assolutamente in simbiosi con la dieta. Se ne discuterà sicuramente fra 48 ore, domenica 29 settembre, quando si celebra la giornata mondiale del cuore, e sottolineando come il pane abbia degli effetti positivi sul nostro apparato cardiaco, così come riferito da horecanews.it. Il pane va quindi inserito in maniera corretta nella dieta di tutti i giorni, così come ricorda Daniele Meldolesi, presidente del Gruppo Lievito, soprattutto in un’ottica di prevenzione dai problemi cardiaci, che spesso e volentieri possono risultare assolutamente devastanti, portando alla morte.

DIETA E PANE, PERCHE’ SI PUO’ MANGIARE

Stando a quanto riferisce il Crea, Consiglio per le ricerche in agricoltura ed economia agraria, il pane rappresenta uno degli alimenti basilari per chi vuole vivere tutti i giorni con una sana alimentazione. E’ infatti perfetto per una dieta equilibrata visto che è ricco di carboidrati complessi, una delle principali fonti di energia per l’essere umano, la benzina che ci mette in moto ogni giorno.

Ma attenzione, nel pane troviamo anche le vitamine, precisamente la B1, nonchè le proteine di origini vegetali (migliori rispetto a quelle di origini animali), altri due elementi molto importanti per la nostra salute. Resta comunque la domanda: chi è a dieta, o chi comunque vuole seguire un piano alimentare piuttosto “rigido”, quanto pane può mangiare? Una fetta per ogni pasto sarebbe la dose perfetta, quindi circa 60 grammi di pane, per un totale di 120, tenendo conto di pranzo e cena.

DIETA E PANE, UNA FETTA A PASTO SENZA AGGIUNGERE ALTRI CARBOIDRATI

In ogni caso, qualora si dovesse mangiare del pane, sempre meglio non aggiungerci altri carboidrati, ad esempio la pasta o la pizza, giusto per citare i primi due alimenti che ci vengono in mente. Una fetta di pane per ogni pasto può essere molto utile nell’aiutare a contrastare uno dei nemici numeri uno del nostro cuore, leggasi il colesterolo, che se si accumula in grandi quantità può portare a delle conseguenze molto gravi.

E il sale? Si sa che nel pane vi è il sale, che per i dietologi è da utilizzare in quantità molto ridotte durante i pasti, ma a riguardo la tendenza degli ultimi anni è quella di ridurne la presenza all’interno del pane e comunque sul mercato si possono trovare moltissime tipologie di pani, dal più salato a quello meno, quindi perfettamente in linea con una dieta sana. Infine sfatiamo un mito sul lievito, che non fa assolutamente gonfiare la pancia, ne tanto meno ingrassare, ovviamente se l’impasto del pane è cotto.