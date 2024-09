Come ci ripetono spesso e volentieri i dietologi e i medici nutrizionisti, una dieta sana ed equilibrata inizia dal mattino, precisamente dalla colazione. Uno dei più grandi errori commessi è infatti quello di sottovalutare il primo pasto del giorno, e spesso chi lo salta si dice convinto che sta introitando calorie in meno e di conseguenza sta in qualche modo dimagrendo. In realtà sta facendo un danno al suo organismo visto che iniziare la dieta con una colazione sana permette di far scattare tutti i ritmi circadiani che aiutano ad affrontare al meglio la giornata appena cominciata.

Aggressione Cesano Maderno: fermato un 16enne/ Ha ridotto in fin di vita un 60enne con la mazza da baseball

Spesso e volentieri non si fa colazione per mancanza di tempo, visto che sono tanti coloro che si svegliano poco prima di andare a lavoro, e il risultato è che si tende “a pasticciare” per tutta la mattina, o arrivare super affamati a pranzo e strafogarsi. Nulla di più sbagliato visto che i consigli degli esperti quando si vuole adottare una dieta e una vita sana, sono quelli di mangiare poco per più volte durante il giorno, senza fare grandi abbuffate. Dopo questa lunga e doverosa premessa, la domanda sorge spontanea: cosa bisognerebbe mangiare a colazione per ottenere il giusto mix fra apporto energetico richiesto e piano alimentare salutare?

Ocse Education at a glance 2024 "Italia leader nell'istruzione"/ "Investiti 13mila dollari per studente"

DIETA E COLAZIONE: GLI ERRORI DA EVITARE

Chi fa colazione è solito cibarsi con latte, caffè, ma anche the, cereali, biscotti, brioche, frutta e yogurt. Cosa è meglio? La prima cosa da sapere, come sottolinea anche MSN, è che spesso e volentieri ci sono prodotti come ad esempio i cereali e la granola che sono solo all’apparenza salutari, visto che sono molto processati e di conseguenza sono ricchi di zuccheri aggiunti, quindi alimenti non indicati per la nostra salute.

Per trovare la giusta combinazione ci viene quindi in aiuto l’epidemiologo britannico Tim Spector, grande esperto di salute intestinale, che ha dato i suoi consigli a chi ha appunto dei dubbi su cosa mangiare. Proprio il medico ha fatto sapere che in passato si cibava a colazione con latte scremato, succo d’arancia, granola e the, pensando che fosse una scelta salutare, ma in realtà non era così.

Napoli, 14enne baby boss arrestato dopo tentato omicidio/ Mamma lo fa catturare e lui la minaccia

DIETA E COLAZIONE: NO A PANE E GRANOLA

Ha quindi deciso di cambiare le sue abitudini alimentari, ed ha deciso di eliminare la suddetta granola, quindi il pane e i muesli, oltre che i cereali super processati. In cambio ha deciso di puntare sullo yogurt greco, 150 millilitri di kefir, che è un latte fermentato con molti probiotici, perfetti per la salute del nostro intestino.

Ha inoltre scelto le noci e i frutti di bosco, sia freschi quanto surgelati. Infine ha deciso di eliminare il succo d’arancia, visto il suo alto contenuto di zucchero, considerata da Tim Spector come “una delle peggiori scelte per la colazione”, puntando invece sul caffè nero, quindi senza zucchero, per i suoi benefici all’intestino e al cuore. Questa potrebbe quindi essere la colazione ideale per una persona che vuole puntare su una dieta sana e cominciare al meglio la giornata.